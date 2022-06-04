 

Украинский кризис обострил противостояние Китая и США

04.06.2022, 6:59, Разное
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Ситуация вокруг Тайваня обострилась после начала украинского кризиса, пишет Deutschlandfunk. Китай считает Тайвань своей территорией, США же обещали острову военную помощь: как отмечает издание, в отношении Пекина Вашингтон избирает тактику сдерживания. КНР же стремится к упразднению американской гегемонии и созданию многополярного мира.


AP

Великодержавные амбиции Китая уже давно стали бельмом на глазу для США, пишет Deutschlandfunk. В мае этого года госсекретарь США Энтони Блинкен назвал КНР «крупнейшим долгосрочным вызовом мировому порядку». Блинкен отметил, что мировой порядок должен быть защищён — посредством международных соглашений и договоров.

Основным предметом критики стало обострение ситуации вокруг Тайваня, который в Пекине считают частью своей территории, пишет Deutschlandfunk. Кроме того, взаимодействие США с Китаем затрудняется за счёт системного и идеологического конфликта.

Как пишет издание, в ответ на рост китайского влияния США создали в Индо-Тихоокеанском регионе новый неформальный союз, в который вошли Индия, Япония и Австралия. Джо Байден делает ставку на политику сдерживания, пишет Deutschlandfunk: в частности, он заявил о том, что США предоставят Тайваню военную помощь в случае агрессии со стороны Китая.

В свою очередь, Китай оценивает региональную активизацию США как попытку окружения, пишет издание. С точки зрения Пекина, Вашингтон использует свою лидерскую роль лишь себе во благо и не даёт другим странам реализовывать свои интересы. По словам политолога Себастьяна Хейлманна, Китай намерен поставить под сомнение гегемонию США и создать многополярный мировой порядок.

Как отмечает Хейлманн, украинский кризис обострил ситуацию вокруг Тайваня. По его мнению, теперь в регионе нарастает беспокойство, что КНР может начать действовать так же, как и Россия.



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