Мнение: Антироссийские анекдоты
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Ну, в общем, все как всегда: как только в России начинаются по-настоящему позорные времена – внезапно появляются по-настоящему остроумные анекдоты. Нашел отличную подборку, выбрал из нее лучшее.
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Разговаривают двое.
— Вы слышали, в России открыли памятник Джорджу Оруэллу.
–Да вы что, где?!
— Да, в общем, везде!
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Запад пытается навязать нам свои ценности (свобода, честные выборы, разделение властей…), чтобы поработить Россию.
Не выйдет!
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Купил мужик квартиру с технологией “Умный дом”.
Пока мужик был на работе, квартира уехала из России.
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Аист, который несет младенца в Россию, не смотрит ребенку в глаза.
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Население России делится на экстремалов и экстремистов. Если тебя российская жизнь устраивает — ты экстремал. Если не устраивает — ты экстремист.
Мой фаворит – про “умный дом”. Хотя и про экстремала и экстремиста – тоже достойно!
Источник: Размышления вольного социолога
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