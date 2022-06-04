Мнение: Антироссийские анекдоты

Ну, в общем, все как всегда: как только в России начинаются по-настоящему позорные времена – внезапно появляются по-настоящему остроумные анекдоты. Нашел отличную подборку, выбрал из нее лучшее.

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Разговаривают двое.

— Вы слышали, в России открыли памятник Джорджу Оруэллу.

–Да вы что, где?!

— Да, в общем, везде!

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Запад пытается навязать нам свои ценности (свобода, честные выборы, разделение властей…), чтобы поработить Россию.

Не выйдет!

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Купил мужик квартиру с технологией “Умный дом”.

Пока мужик был на работе, квартира уехала из России.

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Аист, который несет младенца в Россию, не смотрит ребенку в глаза.

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Население России делится на экстремалов и экстремистов. Если тебя российская жизнь устраивает — ты экстремал. Если не устраивает — ты экстремист.

Мой фаворит – про “умный дом”. Хотя и про экстремала и экстремиста – тоже достойно!