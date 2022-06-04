 

Мнение: Антироссийские анекдоты

04.06.2022, 6:23, Разное
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Ну, в общем, все как всегда: как только в России начинаются по-настоящему позорные времена – внезапно появляются по-настоящему остроумные анекдоты. Нашел отличную подборку, выбрал из нее лучшее.

***
Разговаривают двое.
— Вы слышали, в России открыли памятник Джорджу Оруэллу.
–Да вы что, где?!
— Да, в общем, везде!

***
Запад пытается навязать нам свои ценности (свобода, честные выборы, разделение властей…), чтобы поработить Россию.
Не выйдет!

***
Купил мужик квартиру с технологией “Умный дом”.
Пока мужик был на работе, квартира уехала из России.
***
Аист, который несет младенца в Россию, не смотрит ребенку в глаза.
***
Население России делится на экстремалов и экстремистов. Если тебя российская жизнь устраивает — ты экстремал. Если не устраивает — ты экстремист.

Мой фаворит – про “умный дом”. Хотя и про экстремала и экстремиста – тоже достойно!

Источник: Размышления вольного социолога



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