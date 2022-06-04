 

Премиум-класс выходит за пределы ЦАО

04.06.2022, 6:18, Разное
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За последние пять лет в столице значительно выросло предложение жилых комплексов класса «премиум», расположенных за пределами центра. Больше всего проектов появилось на севере города.

У смещения интереса застройщиков с ЦАО в сторону других округов есть несколько причин. Во-первых, в центре города банально не хватает участков под новые проекты. Строительство также осложняют многочисленные ограничения, связанные с необходимостью сохранить историческую застройку и соблюдать высотность. Во-вторых, приближенные к центру районы динамично развиваются и уже не уступают ему по инфраструктуре, а иногда и превосходят.

Наконец, покупатели все чаще обращают внимание на экологию и ищут новостройки рядом с зелеными зонами. В центре крупных природных заказников нет.

В результате с 2017 года количество премиальных ЖК за пределами ЦАО выросло на 31%, до 30. Наибольший прирост зафиксирован в САО, СЗАО и ЗАО. Среди нецентральных районов лидером по количеству проектов являются Раменки, где реализуется семь новостроек класса «премиум». И пять из них находятся рядом с зелеными зонами.



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