Мнение: Экология и этика

Давно обещала написать про связь экологии и этики.

Экология в отношениях с людьми имеется в виду, не экология в отношениях с природой, хотя то и другое связано.

Экологичным называется такое поведение, которое в ближайшей и отсроченной перспективе не принесет человеку вред.

Это то, что называется “разумный эгоизм” и “не пилить сук, на котором сидишь”, “не плевать в колодец, из которого пьешь”, то есть не портить свое же, то, что необходимо тебе же для выживания.

Вот это называется экологией.

Когда мы говорим об экологичном поведении в отношениях, мы имеем в виду такие действия, которые, как минимум, не снижают вашу значимость, не сокращают территорию влияния (КП), не отнимают у вас ресурсы.

Синоним этого “поведение в границах”. Это и есть экологичное поведение, оно же разумное поведение, оно же самосохранение и полезное (выгодное, благоприятное) поведение. Если вы ведете себя в границах, то есть с уважением свой и чужой субъектности, вы ведете себя экологично.

Мы всегда акцентируем на том, что экология – это не этика, экология в первую очередь для себя, для своей пользы, и даже если кажется, что для чужой, это только кажется.

Экология не противоречит этике. Более того, этичное поведение всегда экологичное. Можно сказать, что настоящая этика – высший уровень экологии. Если вам кажется, что вы поступаете этично, но не экологично, вы обманываете себя. Не может быть такого. Противоречит самим понятиям.

А вот экологичные, но не этичные поступки бывают.

Так как этика – высшая степень экологии, то бывает экология, которая не дотягивает до этики.

Этика в значении не философской дисциплины, а характеристики человека и его поведения, это свод внутренних принципов, заставляющих человека всегда действовать согласно нравственному императиву.

Нравственный императив сформулировал Кант: «Поступай так, чтобы максима твоей воли могла бы быть всеобщим законом».

Оценить свой поступок с точки зрения нравственного императива – это значит представить, что с вас стали бы брать пример другие люди и поступать так же, и честно рассудить, было бы это хорошо для пользы и развития человечества.

Большинство людей ни представить такое не могут, ни верно оценить. Однако стремиться к этому можно, именно это и есть взгляд с точки зрения человеческой этики, как если бы на вас лежала нравственная ответственность за других людей. То есть, руководствоваться этикой, это значит стараться быть хорошим человеком, хорошим с точки зрения общей пользы, а не личной выгоды.

Когда у человека возникает потребность быть хорошим, не ради выгоды, не из-за страха, а просто потому, что есть любовь к человечеству, тогда можно сказать, что у него формируется нравственное, оно же этическое, чувство.

Этика – способность человека видеть себя частью человеческого общества.

Человек может ошибаться в своих оценках пользы и вреда, но сама эта потребность, само это стремление быть этичным уже очень дорого.

Но.

Сначала нужно научиться экологии.

Почему без экологии этики не может быть? Намерение быть этичным возможно, а этичного поведения не будет.

Потому что, имея потребность поступать хорошо и полезно для всех, вы должны видеть, где начинаются и заканчивают ваши границы, вы должны уважать чужую субъектность, иначе будете принимать свое за чужое, а чужое за свое.

Если попытаться вести себя этично, не видя границ, не умея вести себя экологично, получится наоборот.

Примеров такой псевдо-этики может быть сколько угодно.

Спасательство, когда в вашей помощи не только не нуждаются, но и страдают от нее.

Учительство, когда авторитета у вас нет и нет компетенции.

Стремление навязать ценности, которые ценны только для вас.

Потребность жертвовать чем-то, что не является вашим.

С точки зрения самих псевдо-этичных людей они могут руководствоваться нравственным императивом.

Они делают благо для людей, как им кажется, и они готовы представить, что все будут так же добры к другим, как и они. Им кажется, что они поступают хорошо и в высшей степени нравственно.

Однако это медвежья услуга.

Им не хватает экологии, у них не сформированы границы. Они находятся в слиянии с другими, проецируют свои желания на других, не умеют отделять свое от чужого. И поэтому их истории так трагичны. Их намерения благи, а поступают они плохо, вредят другим и себе.

Именно поэтому мой блог исписан рассказами о том, как поправить локус, снять корону, как настроить свой восприятие так, чтобы видеть границы своей и чужой субъектности.

Большинство людей в плане границ имеют пробел, как школьник, проболевший весь второй класс, пытается решать задачи по математике, не зная таблицы умножения и не умея умножать. Где-то он угадывает, где-то списывает у соседа, где-то оставляет задачу не решенной, но математика такому школьнику дается плохо, пока он не закроет свой пробел. И если он не понимает, где его пробел, если считает, что никакого пробела нет, тем хуже для него.

Не видя границ личности, очень сложно научиться себя вести экологично или даже просто разумно.

Представьте, что вы не видите физических или имущественных границ.

В первом случае вы будете наступать другим на ноги и постоянно натыкаться на все предметы.

Во втором случае будете постоянно брать чужие вещи.

Предостережениями от посягательств на чужое имущество исписана вся Библия.

Не бери, не трогай, не зарься, не желай, даже не мечтай.

Тогда это было очень актуально, частная собственность только начинала формироваться как идея после сотен лет собственности коллективной и частично коллективной.

Нельзя сказать, что это утратило актуальность сейчас, особенно в пунктах не зарься, не желай.

Но хотя бы хватать чужие вещи большинство не тянет. Чревато, да и некрасиво.

Что касается более эфемерных вещей, таких как время, внимание, личное пространство, все, что касается не имущества, а энергии человека, покрыто мраком. Где там свое, а где чужое, чем мерить и как считать?

Большая часть вещей, о которых я пишу, кажется новым читателям выдумкой.

Где-то они что-то слышали об этом, но искаженное, иногда принципиально.

Например “ресурсное состояние”. Многие думают, что бывает такое “состояние”, сидишь в нем и кайф.

Если кто-то кайф обломал, значит он “нарушил ресурсное состояние” и “вторгся в границы”.

Померить это никак нельзя, поэтому многих справедливо раздражают разговоры о таком, а некоторым наоборот очень нравится, что можно придумать себе какую-то такую эфемерную собственность и “защищать свои границы”.

Критериев, как померить свое личное пространство, у большинства людей нет.

Как померить свою недвижимость, понятно. Если есть документ, значит есть и недвижимость. А если нет, то нет.

Однако мы об этих критериях много раз говорили.

Моим комментаторам вопрос.

Чем измерить личное пространство?

Как вы определяете: ваша территория или нет?

Например, как понять, ваше время или чужое или общее? Внимание уделить кому-то или нет? Потратить силы или не тратить? Попросить человека о чем-то или нельзя? Требовать или молчать? Рассказывать ли что-то другому? Приходить ли к кому-то? Предлагать ли что-то? Писать ли? Звонить ли?

Все это примеры самых простых запросов и притязаний, а так же собственных трат и моральных вложений.

Чем вы руководствуетесь в таких случаях?