 

Мнение: Падение спроса на планшеты, освобождение мобильных рабов и сервис для жалоб на спам

03.06.2022, 22:10, Разное
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1. Россияне покупают меньше планшетов. Изменения достаточно сильные, чтобы продавцы заметили спад продаж (ссылка).

Я ни в коем случае не мобильный аналитик, но у меня есть два предположения. Во-первых, планшеты не так быстро устаревают. Мой двенадцатидюймовый самсунг, который я покупал в 2014, отлично работает до сих пор. Браузер шустр, фильмы идут любые. Поменял бы планшет на что-нибудь поновее, но смысла нет: это, знаете, как выкидывать советские вилки из нержавеющей стали. Новые вилки лучше не будут.

Во-вторых, телефоны стали больше. 5-10 лет назад я всегда брал с собой планшет, так как сидеть в интернете с телефона было неудобно. Сейчас не беру — экран телефона достаточно крупный, чтобы особой разницы не было.

2. Благодаря здоровому, хорошо регулируемому капитализму проблема «мобильного рабства» в России решена (ссылка):

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры России) раскрыло свежую статистику в рамках борьбы с так называемым «мобильным рабством».

Как сообщает пресс-служба ведомства, с начала 2022 года почти 800 тысяч абонентов поменяли оператора связи, сохранив свой прежний номер.

Напомним, услуга переноса номера стала доступна российским абонентам в 2013 году. Всего за девять лет абоненты воспользовались услугой более 22,5 млн раз.

Процедура переноса номера к другому оператору довольно проста. Требуется подать заявление в офисе оператора связи, на сайте или в приложении оператора. В первом случае потребуется паспорт, в двух последних можно использовать приложение «Госключ». В течение недели оператор рассмотрит заявку, подготовит договор и новую SIM-карту. Получить её можно в офисе оператора или через курьерскую службу. Обычно переход к новому оператору происходит на восьмой день, если абонент не указал другого срока.

Пожалуй, теперь было бы неплохо принять закон в том же духе, но для адресов электронной почты.

3. Долгожданная новость – Федеральная антимонопольная служба запустила сервис для централизованной подачи жалоб на спам (ссылка):

В связи с большим количеством жалоб граждан на спам-звонки и смс, в том числе из-за рубежа с использованием подменных номеров, ведомство совместно с операторами связи запустили сервис обращений граждан к операторам для оперативной блокировки нежелательной рекламы, которая поступает абонентам без их согласия.

На данный момент форма для подачи жалобы на спам-рекламу появилась на сайтах ФАС России и трёх операторов связи – «МТС», «Tele2», «Мегафон». В ближайшее время сервис заработает на сайтах других операторов.

С помощью специальной формы абонент может оставить жалобу на поступившую голосовую или смс-рекламу и оперативно получить ответ от своего оператора. Ожидается, что блокировка нежелательной рекламы будет происходить в течение 72 часов.

Коллеги, кто-нибудь уже тестировал этот сервис? Интересно, работает ли на практике.

Источник: Место для дискуссий



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