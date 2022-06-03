Экс-глава МИД Польши – для сохранения «европейской гегемонии» Германии нужна Россия, а не Украина

В отличие от «богатой сырьём» РФ Украине особо нечего предложить Германии, она лишь ей мешает, считает экс-глава МИД Польши Витольд Ващиковский. В беседе с порталом wPolityce он упрекает Берлин в неэтичности и отсутствии помощи Киеву. По его словам, он только и ждёт скорого окончания конфликта, чтобы поскорее возобновить сотрудничество с Россией и подзаработать на восстановлении Украины.



АР

Польша хочет принять активное участие в восстановлении Украины. Заработать на этом деньги также не отказывается и Германия, хотя она одновременно нисколько не стремится оказать помощь Киеву, пишет wPolityce. Такую противоречивую позицию оценил в беседе с порталом евродепутат от партии «Право и справедливость» бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский. «Это, конечно, лицемерие, ведь в планах немецкой гегемонии Украина бесполезна. Она больше всего хочет как можно скорее и с любым результатом завершить этот конфликт, чтобы прежде всего начать сотрудничество с Россией, которое обеспечило бы ей доступ к российским ресурсам и гарантировало бы возможность сохранения лидирующей или гегемонистской позиции в Европе», — подчеркнул он.

В интервью евродепутат объяснил, что Украине нечего предложить Германии, ведь она не обладает такими запасами сырья, благодаря которым Германия была бы в состоянии удержать доктрину политической гегемонии. Ващиковский, однако, не исключил, что Берлин не упустит шанса и охотно войдёт на украинский рынок сбыта. Экс-министр напомнил, что Германия — это проэкспортная экономика, которая производит практически всё — от автомобилей до электроники. «…следовательно, понятно, что они поджидают эту возможность, однако это крайне неэтично, потому что, очевидно, что они не хотят помочь Украине выиграть…», — посетовал он.