Оборотень возле зоопарка, или это крупная овчарка?

Интересно, почему пользователей забугорных соцсетей все время заносит в мистику? Вот и на Reddit завсегдатаи с энтузиазмом обсуждают «оборотня», заснятого на камеру зоопарка в Техасе. Причем всерьез считают это существо загадочным человекоподобным зверем.

Фотография вервольфа с «острыми ушами» и «длинной мордой», вызвала животрепещущую дискуссию на форуме. Удивительно, но нашлись фанаты сверхъестественного, утверждающие, что это действительно доказывает существование некого мистического получеловеческого существа.

Снимок с камеры видеонаблюдения, запечатлевший, как гипотетический оборотень шествует мимо зоопарка, представил на суд пользователей мохнатое животное, идущее поутру за оградой техасского зоопарка Амарилло. Причем на задних лапах!

Ну а то, что странная фигура смахивает на собаку, почему-то совсем не насторожило смотрителя, выложившего фотографию. Тот, видимо, решил привлечь побольше подписчиков, а потому поинтересовался, нет ли у кого предположений о том, что это за существо. Гипотезы не заставили себя ждать. Один фантазер безапелляционно заявил:

«Я вижу заостренные уши, длинную морду, похоже, хвост, и то, что выглядит как пучок шерсти, торчащий из задней части шеи. Я бы сказал, оборотень».

Его осторожно поддержал другой:

«Хорошая фотография возможного оборотня — это мое мнение… похоже на острые длинные уши, очень прямые ноги со смешными ступнями, вытянутые руки и хвост. Лицо похоже на морду, с бакенбардами».

Но не все, к счастью, впали в мистику: некоторые здравомыслящие люди обвинили автора изображения в фотошопе. Другие предположили, что это может быть кто-то в маскарадном костюме, а один шутник заявил:

«Срочные новости, В эти выходные в зоопарке был задержан за непристойное обнажение и публичное опьянение фантастический мистер Фокс».

Какой-то знаток животных написал, что это не что иное, как енот-полоскун!

Существование мифического зверя никогда не было доказано — но теперь пользователи Reddit считают, что такие доказательства у них есть.

И в этом они не одиноки: хотя нет никаких данных, что оборотень когда-либо был пойман властями, существует множество рассказов людей, уверенных, что они сталкивались с этим зверем.

Источник информации и фото: dailystar.co.uk

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