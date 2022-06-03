 

Скандалы: Последний подвиг: в КЧР простились с погибшим летчиком Канаматом Боташевым

03.06.2022, 17:49, Разное
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Вчера в Карачаево-Черкессии состоялись похороны российского летчика, погибшего при выполнении боевой задачи 22 мая

До своей отставки в 2012 году офицер возглавлял бомбардировочный полк и авиадивизию, участвовал в боевых действиях на территории Таджикистана в 2004 году. За годы службы награжден медалями «За военные заслуги», «За боевые заслуги», «За безупречную службу в Вооруженных Силах СССР» III степени и другими. Вскоре после начала российской спецоперации на Украине 63-летний Боташев записался добровольцем и с 18 апреля за штурвалом Су-25 совершил 35 боевых вылетов.

Он входил в состав авиакрыла «ЧВК Вагнера», факт наличия которого вызвал оживленное обсуждение в Сети. При выполнении очередной задачи 22 мая над Донбассом летчик получил информацию об окружении российской штурмовой группы превосходящими украинскими силами. Поразив назначенные цели, Боташев принял решение оказать помощь наземному подразделению и нанес огневое поражение по группе неонацистов.

Совершив удары со сверхмалой высоты, генерал-майор позволил штурмовой группе вырваться из огневого мешка, однако сам при этом был поражен ракетой «Бук-М1».

Тело летчика было доставлено на его малую родину — в Карачаевск. Прощальная церемония и погребение состоялись 2 июня.

Президент России Владимир Путин соответствующим указом присвоил погибшему летчику звание Героя России посмертно.

Илья Крупицин



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