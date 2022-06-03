Смартфон Moto G62 получит 120-Гц экран

Инсайдеры рассекретили основные характеристики нового недорогого смартфона Motorola Moto G62.

Аппарат пока не презентован производителем, но параметры девайса уже известны. За производительность новой модели отвечает восьмиядерный процессор Snapdragon 480+ с видеокартой Adreno 619 и 4 гигабайтами оперативной памяти. Новый смартфон оснащен 128 гигабайтами встроенной памяти с поддержкой расширения.

Кроме того, новый смартфон получил 6,5-дюймовый экран с разрешением 2400 на 1080 точек и частотой обновления кадров 120 Гц. В верхней части гаджета установлена фронтальная камера на 16 мегапикселей. Основная камера получила главный датчик 50 мегапикселей. Также указано об аккумуляторе на 5000 мАч с быстрой зарядкой на 30 Вт. Цена новинки достигает 300 евро.