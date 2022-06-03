 

Станция метро “Рижская” работает в штатном режиме после прочистки дренажа – Дептранс

03.06.2022, 17:22, Разное
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В пятницу, 3 июня, в вестибюль станции “Рижская” Калужско-Рижской линии Московского метрополитена попала вода. Это произошло из-за сильного ливня в столице. Сотрудники метро оперативно принялись за работу и устранили возникшую проблему.

Как сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, “Рижская” работает в штатном режиме. Движение поездов осуществляется, согласно графику. “Сотрудники метрополитена оперативно провели дополнительные работы по очистке дренажа”, – рассказали в Дептрансе.

Напомним, “Рижская” Калужско-Рижской линии открылась в мае 1958 года. С августа 2020-го по май 2022-го станция была закрыта на реконструкцию. Здесь производилась замена эскалаторов, а также ремонт вестибюля. Вскоре появится переход на одноименную станцию Большой Кольцевой линии, строительство которой продолжается.

Об открытии станции “Рижская” после реконструкции ранее писали “Дни.ру”.



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