Станция метро “Рижская” работает в штатном режиме после прочистки дренажа – Дептранс

В пятницу, 3 июня, в вестибюль станции “Рижская” Калужско-Рижской линии Московского метрополитена попала вода. Это произошло из-за сильного ливня в столице. Сотрудники метро оперативно принялись за работу и устранили возникшую проблему.

Как сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, “Рижская” работает в штатном режиме. Движение поездов осуществляется, согласно графику. “Сотрудники метрополитена оперативно провели дополнительные работы по очистке дренажа”, – рассказали в Дептрансе.

Напомним, “Рижская” Калужско-Рижской линии открылась в мае 1958 года. С августа 2020-го по май 2022-го станция была закрыта на реконструкцию. Здесь производилась замена эскалаторов, а также ремонт вестибюля. Вскоре появится переход на одноименную станцию Большой Кольцевой линии, строительство которой продолжается.

Об открытии станции “Рижская” после реконструкции ранее писали “Дни.ру”.