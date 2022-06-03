В РФ стартуют продажи ноутбуков Infinix INBOOK X2 на базе 10-нм процессоров Intel Core

Китайский бренд Infinix официально представил новую линейку ноутбуков под названием INBOOK X2.

Сообщается, что аппарат имеет 14-дюймовый дисплей и поддерживает процессоры Intel Core i3, i5 и i7 в разных конфигурациях. Начальная цена ноутбука в стандартном пакете достигает 37 тысяч рублей. Новинка получила стильный цельнометаллический корпус и малый вес. С верхней части экрана установлена селфи-камера для видеосвязи.

Кроме того, аппарат получил 4 гигабайт оперативной памяти и 256-512 гигабайт встроенной памяти в разных версиях. Автономность новой модели ноутбука достигает 11 часов без подключения к зарядному устройству. Остальные особенности новинки пока не раскрыты производителем.