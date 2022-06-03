В Шереметьево задержали двух львов, сбежавших из московского зоопарка
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Службой безопасности аэропорта
Шереметьево при проверке грузового самолёта, который должен был вылететь в Конго,
были обнаружены два льва. Как выяснилось, дикие животные накануне сбежали из
московского зоопарках и самостоятельно забрались в АН-124.
«Это звучит несколько странно,
но побег они совершили сами. Им действительно никто не помогал – животные сами
перепрыгнули через ограду и побежали в сторону аэропорта, это подтверждается
данными с камер видеонаблюдения. В Шереметьево они сразу направились в сторону
самолёта, который должен был лететь в Африку, но были вовремя обнаружены
охраной», – заявил старший научный сотрудник зоопарка Дмитрий Ардель.
Львы уже вернулись в зоопарк,
в ближайшее время их охрана будет усилена, а клетки и вольеры, где они
проживают, пройдут модернизацию. Виновные сотрудники зоопарка привлечены к
ответственности – их лишили денежных премий и объявили выговоры.
Западные зоозащитники
потребовали провести всесторонние расследование и разобраться, что побудило
диких кошек совершить побег:
«Львы – это умнейшие животные
и просто так они бы не убежали. Если они пошли на такой шаг, значит что-то в
зоопарке было не так. Возможно, их плохо кормили, но мне кажется, что это
связано с общей обстановкой в России», – написал заместитель главы Всемирного
фонда дикой природы Шарль Латэн в своём официальном Twitter.
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