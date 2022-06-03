 

В Шереметьево задержали двух львов, сбежавших из московского зоопарка

03.06.2022, 15:57, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Службой безопасности аэропорта
Шереметьево при проверке грузового самолёта, который должен был вылететь в Конго,
были обнаружены два льва. Как выяснилось, дикие животные накануне сбежали из
московского зоопарках и самостоятельно забрались в АН-124.

«Это звучит несколько странно,
но побег они совершили сами. Им действительно никто не помогал – животные сами
перепрыгнули через ограду и побежали в сторону аэропорта, это подтверждается
данными с камер видеонаблюдения. В Шереметьево они сразу направились в сторону
самолёта, который должен был лететь в Африку, но были вовремя обнаружены
охраной», – заявил старший научный сотрудник зоопарка Дмитрий Ардель.

Львы уже вернулись в зоопарк,
в ближайшее время их охрана будет усилена, а клетки и вольеры, где они
проживают, пройдут модернизацию. Виновные сотрудники зоопарка привлечены к
ответственности – их лишили денежных премий и объявили выговоры.

Западные зоозащитники
потребовали провести всесторонние расследование и разобраться, что побудило
диких кошек совершить побег:

«Львы – это умнейшие животные
и просто так они бы не убежали. Если они пошли на такой шаг, значит что-то в
зоопарке было не так. Возможно, их плохо кормили, но мне кажется, что это
связано с общей обстановкой в России», – написал заместитель главы Всемирного
фонда дикой природы Шарль Латэн в своём официальном Twitter.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.11.21 / Александр Градский готовил молодую жену к своей смерти

20.05.21 / Предстоящий конкурент Mercedes-AMG EQS Teslaтрансмиссия ‘s Plaid

29.01.21 / Беременная принцесса София впервые вышла в свет после перенесенного коронавируса

25.01.22 / Арзамасова рассказала о разделении родительских обязанностей с Авербухом

27.05.21 / Audi e-tron внесена в список на официальном сайте Индии

02.06.21 / Уфолог рассказал, для каких целей НЛО используют Луну

24.04.22 / Мнение: Не отвечает официальной информационной политике

09.04.22 / Мнение: Пока «Усы Пескова» всё слили или еще раз про панику

13.12.21 / «Это лотерея» — врач-пульмонолог о проявлениях постковидного синдрома

04.06.22 / NTD – в Японии создали робота-козла для помощи пожилым фермерам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика