В Шереметьево задержали двух львов, сбежавших из московского зоопарка

Службой безопасности аэропорта

Шереметьево при проверке грузового самолёта, который должен был вылететь в Конго,

были обнаружены два льва. Как выяснилось, дикие животные накануне сбежали из

московского зоопарках и самостоятельно забрались в АН-124.

«Это звучит несколько странно,

но побег они совершили сами. Им действительно никто не помогал – животные сами

перепрыгнули через ограду и побежали в сторону аэропорта, это подтверждается

данными с камер видеонаблюдения. В Шереметьево они сразу направились в сторону

самолёта, который должен был лететь в Африку, но были вовремя обнаружены

охраной», – заявил старший научный сотрудник зоопарка Дмитрий Ардель.

Львы уже вернулись в зоопарк,

в ближайшее время их охрана будет усилена, а клетки и вольеры, где они

проживают, пройдут модернизацию. Виновные сотрудники зоопарка привлечены к

ответственности – их лишили денежных премий и объявили выговоры.

Западные зоозащитники

потребовали провести всесторонние расследование и разобраться, что побудило

диких кошек совершить побег:

«Львы – это умнейшие животные

и просто так они бы не убежали. Если они пошли на такой шаг, значит что-то в

зоопарке было не так. Возможно, их плохо кормили, но мне кажется, что это

связано с общей обстановкой в России», – написал заместитель главы Всемирного

фонда дикой природы Шарль Латэн в своём официальном Twitter.

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