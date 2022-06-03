B бундестаге призвали активнее бороться с экстремизмом в немецкой армии

Германии нужно выделить больше персонала и средств для борьбы с правым экстремизмом в армии, пишет Der Spiegel, ссылаясь на слова уполномоченной бундестага по делам бундесвера Евы Хёгль. Хёгль отметила, что дела, связанные с экстремизмом, рассматриваются слишком долго.



AP

Уполномоченная бундестага по делам бундесвера Ева Хёгль потребовала выделить больше персонала для борьбы с правым экстремизмом в рядах немецкой армии, пишет Der Spiegel. По словам Хёгль, вызывает беспокойство, что многие случаи рассматриваются слишком долго: на некоторые даже уходит несколько лет. При этом Хёгль подчеркнула, что скорость вынесения решений является ключевым фактором в борьбе против правого экстремизма.

«Эффект от наказаний улетучивается, в случае если решение выносится только спустя пять лет. Это неприемлемо», — приводит издание слова Хёгль. Кроме того, политик отметила, что нужно вложить больше усилий и в политику предотвращения распространения правоэкстремистских взглядов.

Согласно недавнему отчёту, подготовленному немецким ведомством по защите конституции, число правых экстремистов и так называемых «граждан рейха» в рядах бундесвера, полиции и спецслужб выше, чем предполагалось ранее, пишет Der Spiegel. В период с июля 2018-го по июнь 2021 года в немецкой армии было зафиксировано 83 случая правого экстремизма.