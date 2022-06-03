Байден назвал участников BTS «отличным бойз-бендом из Северной Кореи»

Президент США Джо Байден на встрече в Белом доме с популярной K-pop группой BTS допустил в своей речи оговорку. Американский лидер представил публике музыкальный коллектив как артистов из КНДР.

– Я старый меломан и слушаю разную музыку. В последнее время мне очень нравится хэви-метал, поэтому я и пригласил этих ребят. Эти молодые люди из Северной Кореи проделали огромный путь, чтобы стать звездами мировой величины. Я очень удивлен, что Ким Чен Ын разрешил подобный бойз-бенд в стране, — заявил Байден.

Президент США отметил заслуги группы в воспитании американской молодежи и подчеркнул, что деятельность коллектива направлена на пропаганду мира и идей свободного мира.

– Мне кажется, что культурный обмен между нашими странами мог бы снизить напряженность в отношениях между США и Кореей. Корея может меняться, может быть разной и способна стать по-настоящему демократической и гендерносвободной страной. Я думаю, мы тоже могли бы отправить к ним с турне Битлз или Фрэнка Синатру, — добавил Байден.

Президент США поблагодарил музыкантов за визит и пригласил их выступить на афроамериканском ЛГБТ-фестивале в Луизиане, который состоится в месяц гордости.

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