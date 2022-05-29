Эксперт Figaro – энергетический кризис будет долгим, и цены на нефть ещё вырастут

Условия для энергетического кризиса сложились ещё до начала российской спецоперации на Украине, отмечает эксперт Le Figaro. И теперь, по его выводам, цены на углеводороды будут расти и долго держаться на высоком уровне. Для скорейшего выхода из ситуации он предлагает перейти в режим экономии и инвестировать в зелёную энергетику.



AP

Рынок нефти испытывал сложности ещё до начала российской спецоперации на Украине, отмечает экономист Пьер Андюран в интервью Le Figaro. Запасы были невелики, а предложение росло медленнее, чем спрос после пандемии. Год назад страны ОПЕК производили несколько меньше нефти, чем могли, теперь же, например, Саудовская Аравия производит по 10,5 миллионов баррелей в день — это очень высокий для неё показатель.

По словам эксперта, ещё до Украины сложились все элементы энергетического кризиса: замедление роста производства в США, отсутствие поля для манёвра у ОПЕК, снижение производственных мощностей в Африке. Те же условия привели 15 лет назад к историческому нефтяному пику. К этому нужно добавить нынешний рост цен на газ и на уголь. В итоге экономист приходит к выводу, что это энергетический кризис, и, по его словам, возможно, не случайно Путин решил начать спецоперацию именно сейчас.

Часть стран вышла с рынка предложения по политическим причинам: Иран, Венесуэла. У Запада есть проекты, чем заместить недостачу, но обычно между решением об инвестициях и запуском производства проходит по семь лет. Это дело рисковое, ведь неизвестно, каким будет спрос через семь лет. Сами предприятия склонны пускать прибыль на дивиденды, а не на расширение производства, а правительства работают над тем, чтобы уйти от нефти. Этот энергетический кризис будет длиться много лет, предвещает экономист. Он выражает надежду, что это послужит толчком к усилению борьбы против глобального потепления.

Пьер Андюран отмечает, что из-за ситуации вокруг Украины производство нефти сократилось на 1 миллионов баррелей в день. Но при этом используются стратегические резервы по 1,5 миллионов баррелей в день. Так что дефицита, по его словам, пока не ощущается, но это временно. Он напоминает, что скоро Китай вернётся и откроется, так что цены на нефть будут расти. Впрочем, Китай и Индия покупают российскую нефть в том числе.

Что до нефтяного эмбарго против России, о котором много говорят, то оно будет вводиться постепенно. Европа к концу года хочет отказаться от 4 миллионов баррелей нефти в день. Но всё будет дальше зависеть от американских санкций, ведь Китай и Индия могут увеличить свои покупки на 2 мнл баррелей в день.

В 2008 году цена на нефть подскочила до $147, что в нынешних реалиях соразмерно $200—220. Этот рост прекратился с финансовым кризисом. Сегодня же ситуация иная, считает эксперт. Сегодня высоки цены на все энергоносители. Китай по-прежнему стремится к росту ВВП в 5,5%. Россия, по его словам, останется государством-изгоем надолго, если только там не произойдёт смена режима. Так что, по словам Пьера Андюрана, цены будут расти и дальше, до $150 за баррель и выше. «Только глубокая рецессия заставит цены снизиться».

Но государства могут внести свою лепту. Например, Международное энергетическое агентство показало, как можно сократить потребление нефти на 6 миллионов баррелей в день, если больше работать удалённо, меньше топить, снизить скоростной режим на дорогах. Так можно сократить спрос на нефть. Также нужно ускорить выдачу разрешений на разработку производств возобновляемой энергии. Кроме того, экономист предлагает заранее предусмотреть, какие проблемы могут встретиться на этом пути. Например, подумать, на добычу каких металлов нужно направить инвестиции, пишет Le Figaro.