Душный Ксюндель и весёлая Аллочка – Личное мнение

Болезненно ревнивый Ксюндель призвал своих перетятек препятствовать общению мужиков с бывшими.



Фото: Соцсети

Будьте аккуратны, я вот никогда в этом общении не видела ничего полезного и оказалась очень права, — заявила Бородина, имея в виду общение Курбанчика с матерью его сына Аллой.

Я прекрасно понимаю, почему Ксюнделя так беспокоила и, возможно, даже бесила Аллочка.

У этой женщины есть то, чего у Бородиной не было, нет и не будет: сексапил, фан и лёгкий вайб.

Аллочка — секс и фан, а Ксюндель — контроль и анфан.



Фото: Соцсети

Бывшая Курбанчика — ненапряжная, весёлая симпатяжка. Бородина — закомлексованная, ревнивая мозгоклюйка. Первая дарит хорошее настроение, вторая придавливает грузом претензий и проблем.

Вместо того, чтобы взять пример с Аллочки, подружиться с ней и чему-то у неё поучиться или хотя бы просто расслабиться и самой себе понравиться, Бородина пошла по единственному понятному ей пути: запретить!

В конце такого пути всегда одна станция, которая называется: «На тебя не стоит».

Лапоньки мои, никогда ничего не запрещайте своим мужчинам. Не контролируйте их. Не пытайтесь переделать и заставить жить по вашим правилам.

Просто живите. Так, как нравится вам. Дарите любовь. Принимайте любовь. Обнимайте и смейтесь. Радуйтесь жизни. Дышите полной грудью и давайте дышать другим.

Так и только так стоит проживать свою единственную, драгоценную-предрагоценную жизнь: в любви и свободе.

А если нет к человеку доверия, то и жить с ним не стоит.

Либо доверяйте, либо уходите. А вот запреты — прямой путь в токсичные отношения.

Согласны? Почему?

В ком из вас живёт ревнивый Ксюндель, выпивая из вас самих, прежде всего, все соки жизни?

—