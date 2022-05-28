Компания Toyota представила новый минивэн Granvia на базе автомобиля Sienna для рынка КНР

Японская компания Toyota официально презентовала новую модель минивэна под названием Toyota Granvia.

Автомобиль представляет собой перелицованную копию популярной модели Sienna, которая будет продаваться на китайском рынке. Вместе с тем автомобиль практически идентичен оригинальной модели, однако здесь предусмотрели видоизмененную решетку радиатора, стильные бамперы и ряд декоративных вставок. В свою очередь, автомобиль имеет панорамную крышу, цифровую приборную панель, продвинутые системы безопасности и проекционный экран.

Под капотом применили гибридную силовую установку с 2,5-литровым бензиновым двигателем и электромотор с общей мощностью 249 л.с. Обновленный минивэн приводится в движение вариатором и имеет передний привод во всех комплектациях.