 

Компания Toyota представила новый минивэн Granvia на базе автомобиля Sienna для рынка КНР

28.05.2022, 20:55, Разное
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Японская компания Toyota официально презентовала новую модель минивэна под названием Toyota Granvia.

Автомобиль представляет собой перелицованную копию популярной модели Sienna, которая будет продаваться на китайском рынке. Вместе с тем автомобиль практически идентичен оригинальной модели, однако здесь предусмотрели видоизмененную решетку радиатора, стильные бамперы и ряд декоративных вставок. В свою очередь, автомобиль имеет панорамную крышу, цифровую приборную панель, продвинутые системы безопасности и проекционный экран.

Под капотом применили гибридную силовую установку с 2,5-литровым бензиновым двигателем и электромотор с общей мощностью 249 л.с. Обновленный минивэн приводится в движение вариатором и имеет передний привод во всех комплектациях.



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