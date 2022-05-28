Компания Toyota представила новый минивэн Granvia на базе автомобиля Sienna для рынка КНР
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Японская компания Toyota официально презентовала новую модель минивэна под названием Toyota Granvia.
Автомобиль представляет собой перелицованную копию популярной модели Sienna, которая будет продаваться на китайском рынке. Вместе с тем автомобиль практически идентичен оригинальной модели, однако здесь предусмотрели видоизмененную решетку радиатора, стильные бамперы и ряд декоративных вставок. В свою очередь, автомобиль имеет панорамную крышу, цифровую приборную панель, продвинутые системы безопасности и проекционный экран.
Под капотом применили гибридную силовую установку с 2,5-литровым бензиновым двигателем и электромотор с общей мощностью 249 л.с. Обновленный минивэн приводится в движение вариатором и имеет передний привод во всех комплектациях.
Смотреть комментарии → Комментариев нет