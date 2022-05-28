 

Гладкость до зеркального блеска: пробуем трендовую укладку звезд с красных ковровых дорожек

28.05.2022, 16:00, Разное
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Сияющая кожа уже длительное время является главной тенденцией в мире красоты. Многие знаменитости демонстрируют чистую увлажненную кожу, практически глянцевую, зеркальную. Зеркальные волосы последовали за этой технологией, обеспечивая такое же сияющее покрытие.

Смена тренда – блеск волос

В последнее время огромной популярностью пользовались прически, не требующие особого ухода. Стрижка «волк» и тому подобные. Этому способствовало закрытие салонов красоты, да и вовсе отсутствие причин для того, чтобы выглядеть гламурно во время пандемии. Однако теперь пришла пора вновь ослеплять окружающих своей красотой. В частности, волосами с зеркальным блеском, увидеть которые можно как на подиумах, так и на красных дорожках.

Как это выглядит

Зеркальные волосы — это волосы, высушенные феном и «запечатанные» с помощью специальных средств для блеска. В прическе, как правило, отсутствуют какие-либо волны. Волосы действительно напоминают зеркало – они ровные и блестящие. Такой вариант, по словам опытных специалистов, идеален для обладательниц длинных волос, ищущих не требующий особого ухода, но гламурный результат.

Подготовка и укладка

Несмотря на то, что укладка зеркальных волос не занимает много времени (именно поэтому они описываются как неприхотливые в уходе), требуется некоторая их подготовка. Главное, подобрать хорошие продукты. Шампунь и кондиционер рекомендуется выбирать салонного качества.

Увлажняющее средство для волос, масло или сыворотка — также хорошая идея после каждого мытья. Они восполняют влагу в волосах и дают вам наилучшие надежды на великолепный гладкий зеркальный результат.

После мытья головы высушите мокрые волосы феном (чем влажнее, тем лучше) с помощью большой круглой щетки с максимальным натяжением. Обработайте волосы специальным средством для их блеска, захватывая по несколько прядей.

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После завершения процедуры используйте утюжок для выпрямления, чтобы закрепить образ. Для идеального эффекта нанесите сыворотку на кончики волос. В итоге вы будете выглядеть так, как будто снимаетесь в рекламе шампуня.

Кому подойдет

Такой вариант подойдет для любого типа волос, но глянцевый блеск будет менее заметен на светлых, седых и обесцвеченных. Более темные цвета отражают свет, в то время как более светлые поглощают его.

Но даже если вы не получите желаемого зеркального результата сразу, не расстраивайтесь. Вы окажетесь на пути к меньшему количеству секущихся кончиков. А это уже тоже большой плюс.



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