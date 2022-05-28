 

Сотрудники посольства США раздавали одеяла участникам ЛГБТ-парада накануне вспышки обезьяньей оспы

28.05.2022, 8:51, Разное
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Пятеро из шести участников гей-парада в португальском Сан-Жуане, у которых была выявлена обезьянья оспа, получили во время праздника одеяла цветов флага ЛГБТ-сообщества из рук сотрудников американского посольства.

В Госдепе слухи о возможной связи между вспышками оспы и своими одеялами категорически отрицают.

– Америка никогда не применяла оспу в качестве биологического оружия. Тем более таким циничным способом – при помощи одеял, которые нужны людям, чтобы чувствовать себя комфортно и безопасно. Все инсинуации на этот счёт придумывает путинская и китайская пропаганда. Если жители Сан-Жуана подозревают, что мы можем иметь к этому какое-то отношения, пусть лучше выяснят, не прилетали ли некие русские туристы любоваться шпилем собора Санта-Мария-де-Сан-Жуан, самым большим на Пиренейском полуострове, – прокомментировал ситуацию представитель посольства.

Между тем, полиция Сан-Жуана массово задерживает жителей города, которые пытаются избавиться от одеял, полученных от дипломатов, путём их сожжения. По закону от 2004 года сожжение флага ЛГБТ на территории Португалии считается уголовным преступлением и наказывается тюремным сроком до 5 лет. Мэрия призывает жителей быть благоразумными, не поддаваться панике и по возможности избегать сексуальных контактов с мартышками бонобо, которые могут передать опасный вирус человеку.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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