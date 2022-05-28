Прогрессивную повестку пихают американским школьникам даже в уроки математики

В США прогрессивные левые влезли уже и в уроки математики, меняя их программу для продвижения леворадикальной повестки, отмечает ведущий Daily Wire Майкл Ноулс. Как он отмечает, одна из основных проблем тут состоит в том, что детей, по сути, лишают реального образования.

На уроках математики меня учили, что два плюс два равно четырём, что три на три — это девять. Иногда мы этим не ограничивались и решали задачки: если Джон поедет из Сент-Луиса со скоростью 55 миль в час, а Салли поедет из Чикаго со скоростью 26 миль в час… Задачки такого плана. А теперь прогрессивные левые влезли даже в уроки математики и меняют программу математических занятий для продвижения леворадикальной повестки. Вот план от Pollyanna Inc.

ДЕВУШКА: Школьники будут получать информацию о DACA, то есть о программе отложенных действий в отношении прибывших детей, которая в настоящее время оказывает поддержку более чем 700 тысячам человек, ввезённых в США в качестве детей-мигрантов. Поэтому в первой части данного урока учащиеся изучают влияние как на отдельных людей, так и на наше общество в целом судебного решения, принятого в июле 2021 года, согласно которому программа DACA противоречит Конституции. А во второй части урока школьники будут включать воображение и представлять себе, как они помогают спланировать протест в поддержку DACA. И им нужно будет решить, как максимизировать количество участников этого протеста, принимая во внимание разнообразие как способов распространения этой информации среди людей, так и сдерживающих факторов.

Да, это поможет школьникам думать о математике. Ну, вы знаете, если Пабло платит преступному картелю 10 тысяч долларов за то, чтобы его и его друзей незаконно ввезли в Соединённые Штаты, а Хуан продаёт картелю в рабство свою сестру, чтобы получить возможность перебраться через Рио-Гранде, то какое число содержится в названии этой преступной группировки? Конечно же, это MS-13*.

Ну как? Расширили свои познания в математике? Замечательно. Теперь вы готовы к тому, чтобы когда-нибудь стать инженером, не так ли? Разве вы не рады тому, что либералы сделали программу по математике прогрессивной? И так происходит не только с DACA. Они трансформируют программу по математике так, чтобы она отвечала целям их иммиграционной политики. А затем они используют учебный курс по математике для продвижения абсолютно лживого нарратива о том, что у полицейских в Соединённых Штатах проблема эпидемического масштаба: они нападают на невинных темнокожих людей.

ДЕВУШКА: Затем в восьмом уроке — непростая тема. Мы определённо рекомендуем, чтобы учителя подготовили своих школьников и самих себя перед тем, как проводить этот урок. Тут речь пойдёт о том, что полиция убивает цветных людей. На этом уроке используются данные для исследования расовых диспропорций среди жертв, убитых полицейскими или пострадавших от применения ими силы. Учащиеся будут исследовать реальные данные, чтобы увидеть, что темнокожие и латиноамериканцы погибают от рук полицейских непропорционально (чаще. — ИноТВ) по сравнению с их долями в населении США. А затем они займутся исследованием данных, которые развенчивают неверное представление о том, что полиция убивает больше темнокожих и латиноамериканцев, поскольку эти люди чаще совершают преступления. В конце они будут рассматривать вопрос о том, что нужно сделать для борьбы с этими несоответствиями.

Есть две проблемы с таким подходом к образованию. Как минимум две. Проблем, вероятно, больше. Но две самые серьёзные проблемы состоят в следующем: во-первых, прогрессивные учителя и люди, создающие прогрессивные учебные программы забивают школьникам голову вещами, которые не соответствуют истине. Они забивают учащимся головы таким представлением об американской истории, литературе, обществе и политике, которое не соответствует истине. И они это делают с каждым предметом, в том числе с математикой. Это первое.

Второй момент, раскрывающий ужасную сущность этой стратегии, состоит в том, что они лишают детей реального образования. Два школьника ходят на уроки математики. Один — на обычные, где изучает арифметику, алгебру, тригонометрию и математический анализ. А другой ходит на вот такие прогрессивные уроки по математике, на которых учат, что Джордж Флойд — светский святой, а копы — это настоящие злодеи, и что нам нужно упразднить полицию, ну и, конечно, что два плюс два равно четырём.

Какой из двух учеников, несмотря на всю идиотскую политическую идеологию, которой забили голову второго ребёнка, какой из двух учеников будет лучше разбираться в математике? Очевидно, что первый.

Эти либералы походят на абсолютных пиявок. Они — абсолютные паразиты, которые не только заражают своего хозяина болезнями, но и высасывают из него все соки, лишая его питательных веществ, которые в противном случае он мог бы получить от образования. И это делается втихаря, поскольку все разумные люди терпеть этого не могут и выступают против этого. И неважно, в какой части страны вы находитесь, какой вы расы, откуда вы приехали, республиканец вы или демократ. Очевидно, что у всех республиканцев это вызовет крайнее неприятие. Но бьюсь об заклад, что и большинству демократов это также сильно не понравится. Это радикальные вещи. Доказательством тому, насколько всё это непопулярно, служит тот факт, что им приходится обучать этому втихаря.



Дата публикации 26 мая 2022 года.

* Второе название бандитской группировки «Мара Сальватруча» (прим. ИноТВ).