До конца 2022 года Россия сможет наладить собственное производство матрешек

Минпромторг выделил 25 млрд рублей на программу локализации производства матрешёк. Начиная с марта этого года, отечественные производители столкнулись с проблемами из-за санкций со стороны Японии и прекращения сотрудничества с контейнерной компанией Maersk.

В ведомстве сообщили об открытии производственных площадок в Хохломе и Суздали. На заводы уже завезена древесина. В Сызрани после пятилетнего простоя восстановлено производство клея ПВА, использующегося для склейки фигур матрёшек. Во Владимире была открыта новая линия лакокрасочного завода.

“Безусловно, у России есть все возможности выпускать ежегодно миллионы матрёшек и поставлять их не только на внутренний, но и на внешний рынок”, – заявил министр торговли Денис Мантуров.

В связи с открытием новых производств правительство увеличит квоты для привлечения рабочей силы из Узбекистана, Киргизии и Таджикистана. Окончательно решить проблему импортозамещения матрёшек планируется решить до конца 2022 года.

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