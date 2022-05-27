Мнение: Психологические консультации – запись продолжается

С недавних пор восстановил свою старую, еще по диплому МГУ, специализацию – психологическое консультирование, по просьбам некоторых друзей. Все это было в порядке хобби, тем более, что я не собирался обзаводиться отдельным кабинетом для этого дела. Но тут подсказали, что есть же консультирование онлайн, которое в последнее время превратилось из экзотики во вполне понятное широким массам занятие! Удобно еще и то, что в этом случае круг потенциальных клиентов не ограничивается одной Москвой – по сути, я становлюсь доступен для всей России.

Так что, если у вас есть какие-то проблемы – в отношениях, в воспитании ребенка, в общении с родителями, в том, как пережить текущую ситуацию, как справиться с депрессией или апатией, как заставить себя заниматься – обращайтесь. Первый сеанс – полтора часа, время согласуем. Пишите сюда в личку или на мой адрес [email protected], а также звоните по телефону +7915-823-13-25.

Мой опыт – 30 лет интенсивной психологической работы, в самых разных местах и ситуациях, с самыми разными людьми. Мы найдем выход.