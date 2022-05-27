 

Бывшие журналисты «Эха Москвы» основали радиостанцию «Отзвук Даугавпилса»

27.05.2022, 16:31, Разное
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Покинувшие Россию журналисты Нино Росебашвили, Татьяна Фельгенгауэр и музыкальный критик Александр Плющев предприняли попытку возрождения ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы».

Создатели нового СМИ назвали своей миссией приверженность журналистике факта, основанную на добровольных пожертвованиях слушателей.

Соучредителем радиостанции выступило правительство Латвии, которое предоставило основные финансовые средства, сэкономленные после отказа от покупки российского газа. Поддержку СМИ также оказывает Фонд Джорджа Сороса в Прибалтике и председатель совета директоров компании Boeing Ричард Ротшильд.

– Слава богу, мы стали по-настоящему независимыми от Газпрома, от Венедиктова. Последний часто вмешивался в редакционную политику и запрещал приглашать в студию настоящих русских националистов вроде Александра Дугина и Дмитрия Рогозина. Теперь мы полностью свободы от цензуры и каких-либо предрассудков. Сейчас мы планируем сконцентрироваться на разоблачении преступлений и лжи российского режима, — заявил один из основателей радиостанции Александр Плющев.

«Отзвук Даугавпилса» пока что вещает только в Youtube-формате на канале Александра Плющева. Основную сетку вещания составляют передачи Breakfast show, Точка и интервью с либеральными российскими учеными. Остальное время в эфире играет еврейская музыка и рекламные объявления о сдаче квартир в Грузии. Создатели радиостанции обещают в скором времени расширение линейки программ и приглашение Анатолия Чубайса и Гарри Каспарова в качестве постоянных ведущих.

Главным редактором радиостанции стал профессор Стэндфордского университета и бывший посол США в России Майкл Макфол. Своим заместителем он назначил литовского политолога екатеринбургского происхождения Фёдорса Крашенинниковса.

Круглосуточное вещание «Отзвука Даугавпилса» осуществляется на русском языке с сурдопереводом на украинский и идиш.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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