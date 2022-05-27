«Чтобы продемонстрировать наше превосходство над Европой»: летом 2022 года в России не будут отключать отопление

Куратор сферы ЖКХ, зампредседателя правительства России Марат

Хуснуллин, призвал продлить отопительный сезон в России до сентября 2022 года. по мнению вице-премьера, это позволит продемонстрировать всему миру истинный

потенциал экономики России:

«После введения незаконных санкций против нашей страны в ЕС и США взлетели цены

на бензин и коммунальные услуги. Тысячи доселе сытых европейцев вынуждены брать

микрозаймы, чтобы оплатить платёжки по ЖКХ. У нас, слава Богу, такой проблемы

нет. Предлагаю не отключать на лето отопление – пусть Запад видит, насколько

мы его превосходим в экономике», – заявил Хуснуллин.

Он подчеркнул, что плановые работы по ремонту теплотрасс можно провести в сентябре, тогда как в большинстве российских

регионов отопительный сезон начинается не раньше середины октября.

Как отмечают эксперты, если инициатива вице-премьера будет

поддержана правительством, то каждому россиянину придётся дополнительно

потратить на оплату услуг ЖКХ порядка 10 тысяч рублей.

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