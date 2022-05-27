«Чтобы продемонстрировать наше превосходство над Европой»: летом 2022 года в России не будут отключать отопление
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Куратор сферы ЖКХ, зампредседателя правительства России Марат
Хуснуллин, призвал продлить отопительный сезон в России до сентября 2022 года. по мнению вице-премьера, это позволит продемонстрировать всему миру истинный
потенциал экономики России:
«После введения незаконных санкций против нашей страны в ЕС и США взлетели цены
на бензин и коммунальные услуги. Тысячи доселе сытых европейцев вынуждены брать
микрозаймы, чтобы оплатить платёжки по ЖКХ. У нас, слава Богу, такой проблемы
нет. Предлагаю не отключать на лето отопление – пусть Запад видит, насколько
мы его превосходим в экономике», – заявил Хуснуллин.
Он подчеркнул, что плановые работы по ремонту теплотрасс можно провести в сентябре, тогда как в большинстве российских
регионов отопительный сезон начинается не раньше середины октября.
Как отмечают эксперты, если инициатива вице-премьера будет
поддержана правительством, то каждому россиянину придётся дополнительно
потратить на оплату услуг ЖКХ порядка 10 тысяч рублей.
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