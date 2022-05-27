WP – РФ и Китай наложили вето на проект США о санкциях против Северной Кореи

Россия и Китай не поддержали проект резолюции о введении новых санкций против КНДР за испытания межконтинентальных баллистических ракет, передаёт The Washington Post. Своё решение Москва и Пекин объяснили необходимостью возобновить диалог между Северной Кореей и Соединёнными Штатами, вместо того чтобы обострять ситуацию на Корейском полуострове.



АР

Россия и Китай наложили вето в Совбезе Организации Объединённых Наций на проект резолюции США о расширении санкций против КНДР за серию запусков межконтинентальных баллистических ракет, пишет The Washington Post.

В четверг из 15 членов Совета Безопасности 13 поддержали резолюцию, а два проголосовали против, что ознаменовало первый серьёзный раскол среди пяти постоянных членов самого влиятельного органа ООН, обладающих правом вето, по резолюции о санкциях против Северной Кореи.

Как напоминает издание, Совет Безопасности ввёл санкции против КНДР в 2006 году, после первого проведённого Пхеньяном ядерного испытания. Затем санкции ужесточались в общей сложности в 10 резолюциях, которые были направлены на обуздание ядерной и ракетной программ КНДР и прекращение их финансирования.

Однако после голосования в четверг представители РФ и Китая заявили, что выступают против дополнительных санкций, подчеркнув, что сейчас необходимо возобновить диалог между Северной Кореей и Соединёнными Штатами.

Посол США Линда Томас-Гринфилд отметила, что разочарована подобным решением, однако не удивлена итогами голосования. По её словам, 23 испытания баллистических ракет, проведённых Северной Кореей в этом году, включая шесть межконтинентальных баллистических ракет после пятилетнего перерыва, являются «серьёзной угрозой международному миру и безопасности».

В последней резолюции о санкциях против КНДР, принятой в декабре 2017 года, члены Совбеза ООН обязались ещё больше ограничить экспорт нефти в Северную Корею, если если страна проведёт запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Перед голосованием Томас-Гринфилд призвала выполнить свои обязательства.

Тем не менее постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь обвинил США в том, что они не ответили взаимностью на «позитивные инициативы» Северной Кореи во время переговоров с администрацией бывшего президента Дональда Трампа в 2018 и 2019 годах. По его словам, теперь на Вашингтоне лежит ответственность за возобновление диалога с Пхеньяном и поиск политического решения ситуации на Корейском полуострове.

«Ситуация и полуостров развились до того состояния, в котором они находятся сегодня, в первую очередь благодаря разворотливой политике США и неспособности поддержать результаты предыдущих диалогов», — приводит The Washington Post слова китайского дипломата.

«Китай призывает все стороны проявлять спокойствие и сдержанность и воздерживаться от действий, которые могут усилить напряжённость и привести к просчётам», — добавил Чжан Цзюнь, отметив, что вместо введения новых санкций Китай и РФ предложили отменить некоторые ограничения, чтобы улучшить тяжёлую гуманитарную ситуацию в Северной Корее.

Как напоминает издание, ранее Чжан Цзюнь упомянул о «повороте к Азии» США, который, по его словам, направлен на противодействие росту Китая как экономической и военной державы и основного конкурента Соединённых Штатов.

«Мы не хотим, чтобы кто-то использовал ситуацию с КНДР или ситуацию на Корейском полуострове в качестве карты для своих стратегических или геополитических планов. Мы абсолютно против любых попыток превратить Северо-Восточную Азию в поле боя или создать там конфронтацию или напряжённость», — заявил дипломат.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва неоднократно говорила Вашингтону, что новые санкции против КНДР — это «тупиковый путь», а также указывала на «неэффективность и бесчеловечность санкционного давления на Пхеньян».

По его словам, проблемы безопасности в регионе, касающиеся в том числе России, «не могут решаться через примитивное использование санкционной дубинки». Небензя также отметил, что западные страны перекладывают вину на КНДР, полностью игнорируя неоднократные призывы Пхеньяна к Вашингтону прекратить «враждебную деятельность», что откроет путь к диалогу.

Впрочем, как пишет The Washington Post, Томас-Гринфилд ответила, что именно бездействие Совета Безопасности «безусловно способствует» развитию оружейных программ Северной Кореи. По словам американского дипломата, Соединённые Штаты прилагают «серьёзные, постоянные усилия, публично и частным образом, для продолжения дипломатии с КНДР без предварительных условий».

После голосования Томас-Гринфилд также зачитала совместное заявление США, Японии и Южной Кореи, в котором страны назвали вето «опасным», добавив, что оно подрывает не только предыдущие резолюции Совета Безопасности, которые РФ и Китай обязались выполнять, но и «нашу коллективную безопасность».

The Washington Post напоминает, что резолюция, голосование по которой состоялось в четверг, предусматривала сокращение экспорта сырой нефти в Северную Корею с 4 миллионов баррелей в год до 3 миллионов баррелей, а экспорт очищенных нефтепродуктов — с 500 тыс. баррелей в год до 375 тыс. баррелей. В случае её принятия Северная Корея должна была бы прекратить экспорт минерального топлива, минерального масла, минерального воска, часов и запчастей для них.

Резолюция также предусматривала заморозку активов одного физического лица и трёх компаний, включая северокорейскую Lazarus Group, которую подозревают в кибершпионаже и кибератаках.