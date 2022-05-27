Мнение: Картина мира

Секретарь Совета Безопасности РФ, генерал армии, Герой России Николай Патрушев дал большое интервью изданию «АиФ».

Оказывается, решение о проведении спецоперации на Украине было принято из сострадания.

Так и сказал Патрушев:

— Все цели, поставленные президентом России, будут выполнены. Иначе и быть не может, поскольку правда, в том числе историческая, на нашей стороне. Не зря же генерал Скобелев в свое время сказал, что только наша страна может позволить себе такую роскошь, как воевать из чувства сострадания. Сострадание, справедливость, достоинство — это мощные объединительные идеи, которые мы всегда ставили и будем ставить во главу угла.

А еще Патрушев сказал, что англосаксы занимаются тем, что продолжают претворять в жизнь доктрину «золотого миллиарда», по которой «процветать в этом мире может ограниченное количество людей. Удел же остальных, как они считают, гнуть спину во имя их цели».

— Ради увеличения благосостояния кучки магнатов в Лондонском Сити и на Уолл-стрит подконтрольные большому капиталу правительства США и Англии создают экономический кризис в мире, обрекают на голод миллионы человек в Африке, Азии и Латинской Америке, ограничивая им доступ к зерну, удобрениям и энергетическим ресурсам. Своими действиями провоцируют безработицу и миграционную катастрофу в Европе. Незаинтересованные в процветании европейских государств, делают все для их исчезновения с пьедестала экономически развитых стран. А для безоговорочной управляемости этим регионом посадили европейцев на стул с двумя ножками под названием НАТО и ЕС, пренебрежительно наблюдая, как они балансируют.

(цитаты отсюда).

Мне вот интересно, когда у 70-летнего Николая Платоновича Патрушева сформировалась такая картина мира, о которой он рассказал «АиФ»? Еще в 1960-х, в Ленинграде, в школе № 211 с углубленным изучением французского языка? В Ленинградском кораблестроительном институте? К 1975 году, когда он окончил высшие курсы КГБ в Минске? В Карелии, где служил начальником управления ФСБ? В 1999—2008 годах, когда возглавлял ФСБ? Или уже после начала спецоперации России на Украине?

Фотография Никола Патрушева отсюда

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