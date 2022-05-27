Мнение: Гость

​Глава ДНР Денис Пушилин намерен приехать на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который пройдет 15-18 июня.

Уровень любого публичного мероприятия определяется уровнем и статусом его гостей и участников. Пригласить неведомую зверушку в качестве экспоната – это одно, в качестве полноправного участника – несколько иное.

Но изоляция вынуждает идти по пути наполнения состава участников из того, что имеется под рукой. В прошлом году на ПМЭФ в качестве особого гостя и участника дискуссии был приглашен Даня Милохин, теперь вот – Пушилин.

Еще немного – и появление авторитетных людей (современных Антибиотиков) тоже станет не новостью, а нормальным деловым завтраком. Кстати, это не сарказм, а практическое соображение: чем больше санкций, тем более востребованными станут таланты и возможности людей, умеющих не просто в серые, а совсем в черные схемы. Саддам Хусейн в свое время мобилизовал всю туземную оргпреступность на решение государственных задач, и его спецслужбы, которые стояли у истоков ИГИЛ, самым активным образом работали с этим контингентом, как во времена саддамовского Ирака, так и в период Исламского государства.

По гостям и участникам подобных мероприятий вполне можно отслеживать текущие тенденции и положение дел в стране-организаторе.

Пушилин органично будет смотреться на форуме. Туземный староста аннексированной территории будет делиться опытом взаимодействия с оккупационной администрацией. Что довольно актуально с точки зрения нынешнего исторического периода страны. Раз уж режим пошел по пути внешней агрессии и захватов чужих территорий, то нужно готовить кадры коллаборационистов, предателей и, соответственно, систем управления этой публикой. Любой форум – это обмен опытом и поиск систем взаимодействия, выработки согласованных решений и действий. С кем, как не с фигурантом таких действий, их обсуждать?

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