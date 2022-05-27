 

На трассе в Новосибирске сгорел грузовик

27.05.2022, 13:16, Разное
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В пятницу, 27 мая, чрезвычайное происшествие произошло на одной из оживленных автодорог Новосибирска. Утром прямо на трассе загорелся Камаз, груженный строительными материалами. Огонь вспыхнул в кабине машины.

Об этом сообщает телеканал “Царьград” со ссылкой на региональное управление МЧС. На кадрах, снятых на месте ЧП, видно, как горит кабина грузовика. В ведомстве еще предстоит выяснить причину возникновения пожара.

Сообщается, что водитель КамАЗа получил незначительне ожоги рук, однако отказался от транспортировки в больницу. Медики оказали ему помощь на месте.



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