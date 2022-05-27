«Предавался пьянству и разгулу» — Джонсон снова попал под удар после доклада о «партигейте»

После публикации доклада о вечеринках на Даунинг-стрит и новых фотографий с бокалом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вновь попал под огонь критики, пишет Press TV. Члены британского парламента возмущены «пьянством и разгулом» лидера страны в то время, когда остальные жители были вынуждены сидеть по домам и не могли навещать родственников из-за жёстких антикоронавирусных правил.

Подготовка шла несколько месяцев, но наконец он готов: доклад госслужащей Сью Грей о предполагаемых вечеринках в доме премьер-министра Великобритании, которые нарушали введённый из-за пандемии карантин. Борис Джонсон неоднократно обещал британцам, что этот доклад откроет всем правду.

ТЕТЕХ КОФИ, политический аналитик: Его действия действительно заслуживают осуждения, потому что демонстрируют культуру пьянства в самом центре правительства, особенно в то время, когда остальные британцы находились в ограниченных условиях из-за карантина. Люди умирали и не имели возможности повидать своих родственников.

Только вчера выяснилось, что премьер-министр в начале месяца встречался со Сью Грей — предполагается, что он пытался убедить её отказаться от публикации доклада. До этого после полицейского расследования ему, канцлеру казначейства Риши Сунаку и нескольким другим чиновникам выписали штрафы.

Публикация доклада с обвинениями высших должностных лиц в нарушении правил карантина совпала с обнародованием новых фотографий. На них премьер-министр поднимает бокал в честь покидающего свою должность главы отдела по связям с общественностью во время второго общенационального карантина. Для многих такие изображения пересекают допустимую черту.

Вскоре после обнародования доклада на якобы раскаивающегося Бориса Джонсона, который первоначально заверял парламент, что не нарушал никаких законов, обрушился гнев депутатов.

ЙЕН БЛЭКФОРД, лидер Шотландской национальной партии: В то время как люди сидели по домам, чтобы защитить Национальную службу здравоохранения, премьер-министр предавался пьянству и разгулу, что является издевательством над мучительными жертвами, на которые шли все без исключения люди. (Возмущённые возгласы.) Воспользуется ли теперь премьер-министр случаем уйти в отставку?

Как бы ни надеялся премьер-министр, что страна забудет «партигейт», эксперты утверждают, что выводы Грей могут возродить призывы депутатов-консерваторов к вынесению ему вотума недоверия. Если вотум поддержат, Джонсон может потерять свой пост.

ТЕТЕХ КОФИ: Многие рядовые парламентарии из его собственной партии, включая Марка Харпера, заявили, что он не руководит страной так, как должно. Он не служит тем примером, который на самом деле нужен стране. Если страна ведёт войну, это не тот пример, который воодушевит людей следовать за ним как за лидером.

САИД ПУРЕЗА, корреспондент Press TV: Борис Джонсон сохранил власть в своих руках частично благодаря российской спецоперации на Украине, которая отвлекла внимание общества и политиков в Великобритании. Он намерен продолжить в том же духе, форсируя выплату материальной поддержки, которая поможет наиболее уязвимым британцам справиться с кризисом. Поможет ли ему это остаться на политической арене, покажет время.

Саид Пуреза, Press TV, Лондон.

Дата выхода в эфир 26 мая 2022 года.