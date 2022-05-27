Германия столкнулась с острой нехваткой профессиональных кадров

Немецкий бизнес испытывает нехватку профессиональных кадров, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Согласно отчёту института немецкой экономики, в Германии не хватает 320 600 специалистов: особенно сильно дефицит проявляется в сферах IT, электроники и энергетики.



AP

Тема нехватки профессиональных кадров является всё более проблемной для немецкой промышленности, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. В частности, перестройка экономики требует дополнительного персонала в такие сферы, как математика, IT и прочие технические отрасли: на данный момент нехватка составляет 320 600 человек, пишет издание, ссылаясь на отчёт института немецкой экономики (IW).

По словам эксперта института Акселя Плюннеке, в последние годы нехватка рабочих рук в сфере электроники, IT и энергетики резко возросла, причём без иммиграции она составляла бы уже около 600 тыс. человек. Как пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten, от недостатка кадров больше всего страдает сектор услуг: 48% предприятий сектора заявили о нехватке персонала.

При этом самым крупным фактором риска для немецкого бизнеса является не дефицит кадров, а украинский кризис и вызванный им рост цен на энергию и ресурсы, пишет издание, ссылаясь на опрос, проведённый объединением немецких торгово-промышленных палат среди 25 тыс. немецких компаний. Проблема кадров находится на втором месте: кроме того, представители бизнеса опасаются, что негативная тенденция может усугубиться из-за последствий пандемии.

Несмотря на острую проблему, немецкие власти по-прежнему не предлагают концепцию по противодействию, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Как отмечает издание, во время последней предвыборной кампании теме профессиональных кадров почти не уделяли внимания.