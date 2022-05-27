Компания JAC представила в Москве фургон SunRay для конкуренции с “Газелью”

Китайская компания JAC сообщила о выходе на российском рынке нового фургона JAC Sunray.

Первые слухи о возможности поставок появились 3 года назад. Вместе с тем автомобиль в ближайшее время пройдет этап сертификации, а в конце лета фургон Sunray появится в свободной продаже. Под капотом автомобиля установлен 2,7-литровый дизельный двигатель с мощность 156 л.с. Модель приводится в движение шестиступенчатой механической трансмиссией и имеет задний привод.

Есть предположения, что для российского рынка предложат модель Sunray с 150-сильным бензиновым мотором. В разных комплектациях в салоне применили от 9 до 15 сидячих мест, без учета водителя. Стоимость китайской модели будет озвучена позже.