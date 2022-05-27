Ученый из НАСА заявил, что инопланетян скоро обнаружат на Марсе

Ученые НАСА давно занимаются поисками внеземной жизни. Более того, космическое агентство никогда этого не отрицало, и этого достаточно, чтобы обсуждать возможность существования внеземных существ за пределами Земли в любой форме, от микро до макро.

Спор возник, когда пару лет назад вышедший на пенсию главный ученый НАСА Джеймс Л. Грин заговорил о Марсе и предполагаемой внеземной жизни на нем.

Прежде чем перейти к заявлению доктора Грина, следует знать, что НАСА признало, что в истории Земли может быть вмешательство инопланетных цивилизаций. В 2014 году НАСА опубликовало книгу под названием «Археология, антропология и межзвездноепространство», в которой рассматривается внеземное вмешательство в человеческую историю. В нем отмечается возможность того, что некоторые наскальные рисунки на Земле могут иметь инопланетное происхождение. Он был отредактирован Дугласом Вакохом, директором Отдела поиска внеземного разума (SETI).

Кроме того, фактически говоря, потребуется всего 10 000 лет, чтобы следы присутствия человечества исчезли с планеты, что очень мало по сравнению с возрастом Земли. Если бы такая цивилизация когда-то существовала, то ее следы не были бы так очевидны – учитывая, что более 4 миллиардов лет Земли составляют достаточно широкий диапазон для эволюции (и исчезновения) разумной жизни.

В 2019 году научный директор НАСА в отставке доктор Джим Грин сделал несколько заявлений, которые вызвали много споров. Эксперт считает, что, скорее всего, Европейское космическое агентство (ЕКА) уже обнаружило доказательства внеземной жизни на Марсе. Дело в том, убежден Доктор Грин, что человечество просто не готово к такой информации.

Летом 2020 года два ровера из НАСА и Европейского космического агентства (ЕКА) отправились на Марс, чтобы выполнить горизонтальное бурение в скалах, в надежде найти доказательства существования живых организмов. Он заверил, что доказательства внеземного существования на Марсе были получены, самое позднее, в середине 2021 года. Однако человечеству потребуется гораздо больше времени, чтобы смириться с тем фактом, что жизнь все-таки существует за пределами Земли.

Нашел ли Perseverance жизнь на поверхности Марса?

В настоящее время марсоход Perseverance НАСА исследует два очень разных геологических участка на дне кратера Джезеро с момента его посадки 18 февраля 2021 года. Марсоход нашел новые доказательства древней горячей магмы и воды. Он также обнаружил древние органические молекулы, сохранившихся в камнях и пыли.

Марсоход Perseverance использовал для их обнаружения прибор Raman & Luminescence for Organics & Chemicals (SHERLOC). Органические вещества – это интригующее открытие, поскольку они являются строительными блоками жизни. Однако как биологические, так и небиологические процессы могут создавать органику. Происходят ли эти конкретные органические вещества от некогда живых организмов или нет – это то, что ученые еще должны определить. Кроме того, это не первый случай, когда марсоход обнаруживает органику на Марсе.

НАСА уже нашло инопланетян на Марсе?

Перед запуском доктор Грин сказал: эти миссии – лучший шанс человечества когда-либо ответить на вопрос: «Одиноки ли мы во вселенной?». Джим Грин сыграл важную роль в обеих миссиях. Он добавил, что «существует реальная вероятность того, что один или оба будут успешными». Тем не менее, это будет иметь далеко идущие последствия, и он считает, что Земля не готова к ним.

– Это будет революция. Это положит начало совершенно новому мышлению. Я не думаю, что мы готовы к таким результатам, – сказал Грин.

Исследование, опубликованное в 2020 году, показывает, что планеты, которые ранее считались необитаемыми, возможно, когда-то имели подходящие условия для жизни. Исследователи обнаружили химическое вещество фосфин в плотной атмосфере Венеры. После тщательного анализа ученые утверждают, что единственное объяснение источника химического вещества – это нечто живое.

Доктор Грин заявил, что одним из многообещающих признаков жизни на Марсе является то, что каждое лето на планете количество метана, присутствующего на поверхности, резко возрастает. Марсоход Curiosity на Марсе также обнаружил молекулярный кислород, который увеличивается каждую весну и лето до 30 процентов, прежде чем снова упасть осенью.

– Это говорит нам, что жизнь может быть глубоко под поверхностью летом. Тепло почвы и, следовательно, ослабляется так, что метан может просочиться. У нас есть все виды косвенных наблюдений, которые, возможно, на Марсе тоже есть микробная жизнь, – объяснил он.

Скорее всего, жизнь Марса и Венеры все еще может поддерживаться под землей, и чтобы сделать поверхность пригодной для жизни, доктор Грин предложил терраформировать обе планеты. Он сказал, что можно терраформировать Марс, поместив гигантский магнитный щит между планетой и солнцем, что помешает Солнцу лишить его атмосферы, позволяя планете улавливать больше тепла и нагревать климат, чтобы сделать его пригодным для жизни.