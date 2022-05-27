Не обязательно в 40 делать короткую стрижку: 10 идей, которые сохранят длину и украсят образ

Существует мнение, что после 40 лет лучше носить короткую стрижку. Но это не всегда верно. Женщинам с красивыми длинными волосами необязательно избавляться от роскошных прядей. В статье мы приведем 10 идей причесок, которые сохранят длину и украсят ваш образ в среднем возрасте.

Волны на светлых волосах

Волны на светлых волосах создают изысканный и гламурный образ. Вы можете уложить пряди разными способами. Вы можете использовать мусс, чтобы сделать шевелюру объемной. Светлые волнистые волосы будут выглядеть особенно привлекательно, если вы нанесете на них спрей с блестками.

Высокий хвост

Высокий хвост подходит женщинам с очень длинными волосами. Это привлекательный и моложавый стиль, который предполагает множество вариаций. Вы можете придать хвосту небольшую волнистость, заплести его в виде косы, а также использовать различные яркие аксессуары для волос.

Длинные перистые слои

Перистая слоистая прическа подходит женщинам с густыми волосами. Такой стиль никогда не выйдет из моды. Ваша шевелюра будет выглядеть роскошно, если вы придадите кончикам прядей легкую волнистость.

Многослойная прическа для прямых волос

Если длинная прямая прическа кажется вам слишком простой, то стоит сделать многослойную стрижку, сохраняя длину прядей. Это придаст волосам больше объема, а также сделает ваш образ легким и воздушным.

Длинные свободные волны

Длинные свободные волны идеально подходят для тонких волос. Они придают шевелюре больше густоты и объема. Эта прическа особенно красиво смотрится в сочетании с балаяжем в медовых тонах.

Лохматая стрижка с челкой

Лохматая стрижка с челкой – универсальный вариант. Она подходит к любой форме лица. Если вы хотите сделать эту прическу еще более эффектной, сочетайте ее с легким мелированием в карамельных или медовых тонах.

Длинная рваная прическа

Длинная прическа с рваными прядями идеально подходит для женщин, которые носят очки. Она выглядит забавно и мило, а также омолаживает облик.

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Если вашим волосам не хватает яркости, то сочетайте длинные рваные пряди с окрашиванием в стиле балаяж.

Легкие волны с челкой

Эта прическа подходит женщинам с длинным лицом. Она помогает визуально сбалансировать пропорции. Если вы ищете легкий и модный стиль, то эта стрижка для вас. Чтобы пряди красиво обрамляли лицо, придайте им немного волнистости.

Боковая прическа со слоями

Боковой пробор и слоистые пряди красиво обрамляют лицо. К этой прическе следует добавить мягкие локоны. Их можно легко создать с помощью плойки. Небольшая волнистость прядей сделает ваш образ еще более женственным и привлекательным.

Волнистые платиновые пряди

Если в ваших прядях появилось много седины, то покрасьте их в платиновый цвет. Это хороший вариант для светлых волос. Такой оттенок выглядит элегантно и благородно. Чтобы завершить стиль, добавьте к платиновому цвету мягкие локоны.

Заключение

Если вы не хотите расставаться с длинными прядями, то сделайте одну из причесок, о которых мы рассказали. Они сделают ваш образ молодым и привлекательным.