Намеренное затягивание людей в ЛГБТ-сообщество ведёт США к демографическому коллапсу

В любом сообществе могут существовать люди нетрадиционной сексуальной ориентации. Однако отчуждение всё большего числа людей от традиционных общественных институтов и практик создаёт порочный круг и ведёт к кризису, в том числе и в демографической сфере, пишет American Conservative. При этом исследования показывают, что от 60% до 90% детей и подростков, называющих себя «трансгендерами», с возрастом постепенно отказываются от идеи смены пола, если им не были поспешно проведены хирургические операции, отмечается в статье.



AP

Статистика показывает, что рождаемость в США за последние годы резко упала, а количество людей, относящих себя к сторонникам нетрадиционной сексуальной ориентации, заметно увеличилось. По итогам опроса за февраль 2022 года, около 20% взрослых американцев поколения Z (то есть родившихся в период с 1997-го по 2003 год) заявили о своей принадлежности к ЛГБТ-сообществу, пишет American Conservative.

Эта тенденция, которая показывает резкий подъём доли людей с нетрадиционной ориентацией в каждом последующем поколении — вплоть до нынешних результатов, где фактически это каждый пятый взрослый, должна привлечь гораздо больше внимания, подчёркивается в статье. Число людей, утверждающих о принадлежности к ЛГБТ-сообществу, примерно удваивается с каждым новым поколением. Если же рассмотреть всё американское общество в целом — то сейчас примерно 7,1% населения Америки идентифицируют себя как ЛГБТ. И это вдвое больше, чем показатель 3,5% за 2012 год.

Как постоянно заявляют защитники ЛГБТ, сексуальные предпочтения определяются «биологически» и не связаны с личным выбором каждого. Однако история и наука убедительно демонстрируют, что представления о сексуальности довольно изменчивы и реагируют на различные социальные нормы, сигналы и запреты, отмечается в статье. По мнению автора, личные сексуальные предпочтения каждого в значительной степени определяются господствующими нормами, а не врождённой биологией, тем более что усердный поиск специфического «гена гомосексуализма» до сих пор неизменно оказывался безрезультатным.

В частности, масштабное исследование 2019 года, в котором сравнивались геномы и сексуальные практики примерно полумиллиона человек в США и Европе, показало, что гомосексуальность человека не определяется каким-то одним геном — более того, на пять наиболее важных генетических маркеров приходится менее 1% процента различий в сексуальных предпочтениях. А когда исследователи изучили общее генетическое сходство среди тех, кто сообщил об опыте однополых сексуальных отношений, оказалось, что на генетику в целом приходится лишь от 8% до 25% результатов. Иными словами, похоже, что на ЛГБТ-предпочтения в основном влияют не гены, а некая «таинственная комбинация совокупности социальных и экологических факторов», пишет American Conservative.

Есть также убедительные доказательства того, что именно социальные сигналы могут стать основной причиной, склоняющей впечатлительных подростков к принятию новой сексуальной идентичности, сообщается в статье. Широко известное исследование 2018 года, проведённое профессором Университета Брауна Лизой Литтман, изучило поведение 256 подростков, которые внезапно объявили себя трансгендерами, хотя в детстве у них не наблюдалось никаких признаков гендерной девиации. Выяснилось, что 86% из числа этих подростков, у большинства из которых присутствовало какое-то ещё психическое расстройство, накануне стали более активно использовать социальные сети и имели друзей, которые незадолго до этого также признавались в склонности к другому полу.

При этом большое количество других исследований показало, что от 60% до 90% детей и подростков, которые считали себя «трансгендерами», по мере взросления и перехода в сознательный возраст уже не хотели менять пол, если до этого момента им ещё не были проведены хирургические операции по смене пола. Это свидетельствует о том, что многие дети и подростки в процессе развития и формирования их личности могут серьёзно путаться в важнейших вопросах свой жизни, включая и определение своей сексуальности, подчёркивается в статье. Даже если принять, что некоторые дети с самого рождения чётко являются гетеросексуальными, а другие имеют наклонность к гомосексуализму, есть множество других, которые оказываются «где-то между этими полюсами», зачастую относя себя во взрослом возрасте к категории «бисексуалов», сообщает American Conservative.

По мнению автора, наши половые и гендерные предпочтения в юные годы могут находиться в различных состояниях неопределённости, и для определения «конечных результатов» зачастую имеют большое значение «сложные взаимодействия между нашими конкретными биологическими организмами, личностями и окружающей средой». Однако неверно было бы пытаться представить эту проблему как «политизированную дихотомию между биологическим детерминизмом и индивидуальным свободным выбором», подчёркивается в статье.

По всей видимости, не существует того единого момента, когда индивидуум «выбирает» влечение к представителям своего пола — однако общество в целом, безусловно, в разные периоды времени намеренно делает такой выбор, пишет American Conservative. «Как показывают нам свидетельства, зафиксированные в других сообществах по всему миру и на протяжении всей истории, примеры, которые мы подаем, образы, которые мы создаем, информация и образование, которые мы передаём, то, как мы организуем свою жизнь и наши институты, — всё это будет иметь значение в распространении ЛГБТ среди нас. Мы не можем уйти от ответственности. Мы сами выбираем общество, в котором хотим жить», — отмечается в статье.

Поэтому следует задаться вопросом о том, является ли Америка, в которой более 20% подрастающего поколения идентифицируют себя как представители нетрадиционной сексуальной ориентации, той Америкой, в которой хотелось бы жить каждому, подчёркивает автор. Статистика при этом показывает, что уровень рождаемости в США по состоянию на 2020 год составлял 55,8 рождений на 1000 женщин детородного возраста — и это демонстрирует резкое падение примерно на 15%, если сравнить с соответствующим показателем 69,3 в 2007 году. Это произошло параллельно с ростом уровня поддержки однополых браков среди американцев: если в 1996 году их поддерживали всего 27% респондентов, то в 2007 году число их сторонников выросло до 40%, а к 2021 году — до 70%, сообщается в статье.

В 2003 году Верховный суд США отменил все прежние законы штатов, криминализировавшие гомосексуальные отношения, а в 2004 году Массачусетс стал первым штатом, легализовавшим однополые браки. К 2012 году президент Обама, вопреки ранее заявленным подходам, одобрил однополые браки. И всего год спустя Верховный суд США снова вмешался в этот акт, признав отказ от федеральных льгот однополым супругам «неконституционным», напоминает American Conservative.

Различные эмпирические исследования, объясняющие «цивилизационное отставание» (то есть период задержки между важной вехой в общественной культуре страны и последующими широкомасштабными социальными изменениями), показывают корреляцию между легализацией однополых браков и снижением уровня рождаемости. К числу негативных последствий такого снижения рождаемости относятся, в первую очередь, быстрое старение населения и сокращение численности рабочей силы. Это приводит к заметному снижению экономического роста и производительности труда — притом что и дальше всё меньше людей трудоспособного возраста можно будет облагать налогами для поддержки общей системы социального обеспечения, на которую опирается стареющее население, констатирует American Conservative.

«Короче говоря, если мы продолжим идти по нашему нынешнему пути — то обнаружим, что живём в Америке, пораженной тем же демографическим коллапсом, который опустошил большую часть Европы и сделал ее зависимой от цивилизационно дестабилизирующей континент массовой иммиграции (из более социально консервативного, но более демографически здорового третьего мира) для поддержания своей угасающей экономики», — предупреждает автор.

Социолог из Беркли Роберт Нисбет в своей книге «Сообщество и власть» писал, что отчуждение всё большего числа людей от традиционных общественных институтов и практик создаёт в итоге порочный круг, мешающий развитию. Институты религии и семьи традиционно пользуются широким уважением в обществе и напрямую связаны с внешними признаками ценности, будь то экономические выгоды или желаемое социальное положение. Когда же всё больше и больше членов общества «покидают этот корабль», а экономическая и социальная ценность и уважение перемещаются куда-то в другое место, то всё, что остаётся позади, перестаёт казаться привлекательным — и в конечном итоге, это приводит к полной потере коллективного и индивидуального смысла и удовлетворённости жизнью.

Это происходит по мере того, как общество «вырождается из горнила, переплавляющего разнородных граждан в прочный универсальный сплав, в центрифугу, бесцеремонно выбрасывающую нас наружу, в сторону непримиримого противоположного полюса», говорится в статье. По мнению автора, решение этой социальной проблемы — общее, а не индивидуальное: «Речь идёт о том, чему мы учим и чему не учим наших детей в школе, что мы показываем и не показываем им на экранах, что запрещают и что разрешают наши законы, что поощряют и что порицают наши институты, что наши психологические, психиатрические и медицинские ассоциации принимают и что отвергают в качестве руководящих норм и идеологий».

Вероятно, в любом сообществе существовала и будет существовать некая доля людей, имеющая нетрадиционные сексуальные склонности. Однако в центре внимания общественности должно оказаться гораздо большее число случаев искусственного «вбрасывания» людей в ЛГБТ-сообщество, подчёркивается в статье: «Вместо того чтобы наказывать взрослых постфактум, давайте лучше работать над тем, чтобы не искушать детей совершать те ошибки в суждениях, которые заведут их в бесплодную пустыню».

По мнению автора, сторонники традиционной семьи и культурных норм должны приложить усилия и попыться вновь придать больше очарования в глазах подрастающего поколения традиционному сексуальному опыту и институту семьи, которые пытаются сейчас искоренить всеми возможными способами. Это можно сделать, не только изменяя законы и нормы, но и активнее действуя в культурной сфере, говорится в статье. «Несколько хорошо написанных историй о великой любви — Ромео и Джульетта, Антоний и Клеопатра, Троил и Крессида — спасут больше душ, чем тысячи законодательных актов. Мы должны энергично и настойчиво проповедовать это не только для своей паствы, но и в большей степени для тех, кто заблудился и не понимает, что то, чего они искали, всё это время ждало их прямо здесь, у них дома», — заключает American Conservative.