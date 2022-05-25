 

Исследование: слепые люди хорошо запоминают речь окружающих

25.05.2022, 22:45, Разное
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Научные сотрудники Университета Джона Хопкинса и Калифорнийского университета в Ирвайне доказали, что слепые люди лучше запоминают речь окружающих. Они подтвердили это с помощью проведения особого эксперимента.

Специалисты из Соединенных Штатов Америки набрали 20 слепых и 22 зрячих добровольца. Им воспроизводили комбинации из определенных букв, а затем меняли один или несколько символов и запускали запись заново. Параллельно с этим участники должны были решать математические задачи.

Результаты исследования продемонстрировали, что слепые люди намного лучше справились с поставленными задачами. Это говорит о развитости у них способности на запоминание речи окружающих.



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