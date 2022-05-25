Мнение: Кризис детского питания в США

Интересные вещи происходят в Америке! Нашел в Телеграме:

“США столкнулись с масштабным кризисом из-за нехватки детского питания. В одних супермаркетах оно исчезло из продажи полностью, другие ограничивают число упаковок, отпускаемых в одни руки. Рост цен сделал детское питание роскошью для матерей из бедных слоев общества. Дети поступают в больницы с обезвоживанием и истощением – последнее часто случается у тех, чьи родители разбавляли детское питание, пытаясь экономить его, а также у младенцев с проблемами ЖКТ, которым требуется более питательная смесь, чем обычное грудное молоко. Нью-Йорк ввел чрезвычайное положение, пытаясь остановить рост цен, а меры на национальном уровне включают в себя доставку детского питания из Европы военными самолетами. Но, как и во многих подобных случаях, кризис был рукотворным, и его можно было предотвратить.

98% детского питания в стране не импортиртные, при этом 48% рынка и половину объема поставок для госпрограмм по обеспечению питанием детей из бедных семей занимает одна компания – Abbott Laboratories. В январе 2022 г. Министерство юстиции подало в FDA жалобу на якобы антисанитарные условия на производстве Abbott. В результате проверки регулятор обнаружил на заводе условно-патогенную бактерию кронобактер. Она широко распространена, живет везде практически, но тем не менее теоретически «может быть опасна для младенцев». То, что практически 100% младенцев сталкиваются с ней каждый день регулятора естественно не волновало.

10 февраля к расследованию подключились CDC, связавшие 2 случая смерти младенцев в стране за год с заболеванием кронобактером. В дело включили еще несколько случаев кронобактера, зарегистрированных в стране с сентября 2021 г. по январь 2022 г. Что это были за дети в смысле иммунного статуса, генетических заболеваний, условий среды и так далее, естественно, рассмотрению не подлежало. Ел детское питание, умер от инфекции – значит оно и виновато. Партии детского питания были отозваны, продукция завода уничтожена, а сам он закрыт. Хотя руководство Abbott утверждало, что тесты на кронобактер были отрицательными, FDA заявила, что он теоретически мог попасть в детские смеси.

Затем CDC провели сравнительный анализ 2 образцов больных детей, выяснив, что они не совпадают ни с бактериями на производстве, ни друг с другом. Ни в одной из банок, из которых ели заболевшие дети, бактерии также не была обнаружены. По сути, несколько младенцев в большой густонаселенной стране, которых кормили самой популярной смесью, независимо друг от друга заразились широко присутствующим в среде обитания каждого человека кронобактером – совпадение, ударившее по производителю и, в конечном итоге, по всей нации. Завод так и не открыли.

Чрезвычайное положение, детские больницы переполнены детьми которые не могут получить питание, военные самолеты везут в Европу гаубицы для Украины, а обратно – упаковки с детским питанием. Дело сдвинулось с мертвой точки только тогда, когда положение стало отчаянным и дошло до уровня президента. 16 мая FDA разрешила Abbott открыться вновь при соблюдении ряда условий. Компания заявила, что им понадобится 2 недели, чтобы возобновить производство, и еще 6-8 недель на то, чтобы начать поставку продукции на склады.

Этот случай – очередной пример формально-административного подхода, который не приемлет ни индивидуальных решений, ни оценки потенциального ущерба, ни здравого смысла вообще. Каждая ситуация имеет свою инструкцию, отступать от которой невозможно. На предприятии нашли бактерию, которая есть везде – значит его надо закрыть. Ведь проще получить поток госпитализированных детей, чем отказаться от закрытия завода, который снабжает питанием половину младенцев страны” (тг-канал Вирусная нагрузка).

Я бы сказал, что удивительно и другое – что на все США (330 млн. человек населения) каким-то образом существует всего одна (!) компания, производящая “детское питание для бедных”. Как Штаты дошли до жизни такой?? Ведь ситуация явно ненормальная.

Ну и понятна реакция крайне левых зеленых и крайне правых консерваторов – она будет одинаковой: нехрен, мол, детей надо кормить грудью!