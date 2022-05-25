Как неудачники Алку осудили – Личное мнение

Музыкальный «фиг пойми кто» критик Сергей Соседов заявил, что Пугачёва не пела патриотических песен, потому что у неё не было «огромного голоса», как у Ротару.



Фото: Соцсети

Соседов, ты в себе? У тебя мозг весь в носяру ушёл?

Вот что несёт Соседов:

Второй муж Примадонны Александр Стефанович решил противопоставить жену Софии Ротару, потому что там действительно была конкуренция. Ротару — это огромный голос. Могла петь такие песни, как «Родина моя». А вот Пугачева вряд ли смогла спеть эту композицию. Нет тех вокальных возможностей. Там нужно вокально парить.

Парить у Аллы не получалось, зато получалось страдать. На этом противопоставлении и решили строить имидж.

То есть хотела, но не могла, так, что ли, получается, да, Соседов? Голосок слабоват оказался?

А тот вариант, что Борисовна петь о Родине, в принципе, не хотела, ты не рассматриваешь?

Может, ей оно было не интересно? Может, Пугачёва пела о том, что волнует её саму больше, чем всё остальное: о любви между мужчиной и женщиной? О любви, в которой ей не везло. О любви, которой ей не хватало.

У кого что болит, тот о том и говорит. У Пугачёвой болела личная жизнь. Она о ней и пела.

Зачем её за это осуждать? Да это же просто неприлично — накидываться на человека, который несколько десятилетий делал то, что ему интересно, и делал, по мнению многих, хорошо.

Что это — зависть? Жалкая попытка укусить ту, на которую раньше вы даже смотреть боялись?

Вика Цыганова вон тоже высунула голову из болота забвения и осудила:

Если вспоминать творчество Аллы Борисовны, она что, когда-то Родину славила? Она пела о себе, о своих романах, вот и всё.

Да, Вика, Пугачёва пела о себе и своих романах, но делала это так искренне, с такой самоотдачей, что её песни западали в души миллионов и миллионов женщин. В отличие от твоих песен, Вика, и, в отличие, от нудежа твоего дружка Соседова.



Фото: Соцсети

Короче, неудачники, харе завидовать. Стыдно за вас: очень жалко выглядите.

И да: я не любила и не люблю Алкины песни, как не люблю я, например, писателя Тургенева.

Вот Чехова люблю, а Тургенева — почему-то нет. Но это не мешает мне признавать очевидное: Тургенев — состоявшийся, любимый многими писатель, а Пугачёва — состоявшаяся, любимая многими певица.

А вот ни о Соседове, ни о Цыгановой я такого сказать не могу.

Нравится Пугачёва? Чем? Почему?

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