 

Мнение: Мардан всегда мардан

25.05.2022, 21:10, Разное
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А вот это – из ФБ:

“Собянин объявил ковидную амнистию. Москвичам простят 13 млрд руб штрафов, начисленных, но еще не взысканных за “нарушение антиковидных ограничений”.
Журналист Мардан в эфире “Радио КП” комментировал это с явным неудовольствием: “Так дойдет до того, что ковидные ограничения будут признаны ошибочными. Нельзя этого признавать”.

Журналист Мардан прямо идеальный образец ублюдка для Палаты мер и весов: он и сторонник войны, и жаждет убить всех украинцев, и – примерный ковидобес. Всё в одном флаконе!

Источник: Размышления вольного социолога



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