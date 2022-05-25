Мнение: Мардан всегда мардан

А вот это – из ФБ:

“Собянин объявил ковидную амнистию. Москвичам простят 13 млрд руб штрафов, начисленных, но еще не взысканных за “нарушение антиковидных ограничений”.

Журналист Мардан в эфире “Радио КП” комментировал это с явным неудовольствием: “Так дойдет до того, что ковидные ограничения будут признаны ошибочными. Нельзя этого признавать”.

Журналист Мардан прямо идеальный образец ублюдка для Палаты мер и весов: он и сторонник войны, и жаждет убить всех украинцев, и – примерный ковидобес. Всё в одном флаконе!