Мнение: О мощном реванше Америки… Наступление по всем фронтам началось?

Ну вот и всё! Началось-поехало… ©

Гегемон стукнул кулаком. И правда, сколько же можно терпеть такое?

Санкции-шманкции, совещания-заседания, гневные резолюции, поток вооружений, наконец. А #Россия всё ещё не на коленях, и российская экономика не «порвана в клочья» ©. Инфляция замедляется, полки в магазинах не пустеют, люди с голоду не мрут и даже дефицитный сахар подешевел. Пора принимать «самые решительные меры», бить, так сказать, по святому.

Результат — на этой картинке.

Российский #рубль сегодня славно спикировал. Американский #доллар взял свой очередной «реванш». В моменте он подрастал и до 60 руб./долл., но не удержался.

Ой, а что случилось?

«Гегемону» действительно надоело затяжное укрепление рубля. Бюджет от этого страдает, экспортёры нефти и газа ропщут, а население… не получает ощутимых выгод ввиду тотального обвала импортных поставок. В апреле, по самым оптимистичным подсчётам, российский импорт рухнул вдвое при почти неизменных объёмах экспортной выручки, а по пессимистичным — в три-пять раз. Вкупе с ограничениями на конвертацию российской валюты в наличную американскую и европейскую, а также с нормативами продажи валютной выручки это заставляет рубль «сильно крепчать».

Вот «гегемон» и стукнул кулаком. Только не американский, а наш, родной. Банк России в течение нескольких последних дней:

— снял ограничения на сделки с наличной валютой, кроме долларов и евро;

— сократил нормативы обязательной продажи валютной выручки с 80% до 50% (оформлено указом президента);

— анонсировал внеплановое заседание по ставке, где, как ожидается, процент по централизованным кредитам будет резко снижен.

Вот это всё и сошлось «в моменте». Который был вполне ожидаемым. Но, что показательно, пара рубль-доллар пока так и не вышла из нисходящего коридора. Просто попробовала его верхнюю границу на прочность. Та оказалась прочней. Пока…

Тем не менее, мы всё же увидели доллар опять по 60 рублей, а к концу года, по прогнозам, он может вернуться к 80-ти.

Пора брать?

Не исключено. Вот только что с ним, «зелёным», делать сейчас среднему россиянину, если:

— обменять безналичный доллар на бумажный весьма проблематично в России, только с наценкой и в небольших суммах;

— карты российских банков за границей — просто мёртвый кусок пластика, да и выезд за рубеж стал отдельным квестом;

— переводы в «недружественные» страны под запретом, а ставки в российских банках по долларовым вкладам близки к нулевым.

Тут уж лучше ставки на спорт делать: шансы «угадать» сопоставимы, а потенциальный выигрыш намного больше. Это, впрочем, такой же #сарказм, как и текст выше ката.

Ну и вопрос ко всем российским читателям: что вы будете делать, если рубль продолжит дешеветь?

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