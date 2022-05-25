 

Педикюр можно сделать самостоятельно: используем английскую соль

25.05.2022, 17:50, Разное
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Если у вас нет времени, чтобы пойти в салон и сделать профессиональный педикюр, можете заняться им дома самостоятельно. Как объяснили специалисты, чтобы продлить срок педикюра, в первую очередь нужно заняться огрубевшей кожей. Если вы последуете советам профессионалов, то ваш педикюр получится не хуже салонного.

Удалите лак и обрежьте ногти

Сначала займитесь удалением старого лака для ногтей. Если лак остался на ногтях, их следует отполировать, чтобы избавиться от пятен. Имеющиеся выступы на ногтях нужно сгладить. Теперь обрежьте ногти, только не слишком коротко, а затем подрежьте, чтобы не оставалось грубых краев.

Обработайте кутикулу

Для этого нанесите на нее немного специального крема для кутикулы и слегка помассируйте. Затем каждую размягченную кутикулу аккуратно отодвиньте. Только не пробуйте ее обрезать в домашних условиях. Лучше всего это сделает профессионал в салоне.

Удалите огрубевшую кожу

При помощи пилки для ног удалите огрубевшую кожу и мозоли. Уделите больше внимания пяткам и подушечкам стоп, а также любым другим точкам, на которые оказывала давление обувь.

Сделайте ванночку для ног

Теперь можете принять ванну или душ. Можете ограничиться ванночкой для ног. Вам понадобится теплая вода, в которую желательно добавить немного английской соли. Она поможет уменьшить воспаления и отеки. Не нужно делать ванночку слишком долго. Десяти минут будет вполне достаточно.

Сделайте пилинг ступней

Для очистки ступней и разглаживания сухой кожи воспользуйтесь отшелушивающим средством. Это также можно сделать в ванне или в душе. После ванночки ноги сначала нужно просушить, затем потереть, ополоснуть водой и снова просушить.

Сделайте массаж для ног

Теперь, если у вас достаточно времени, хорошо бы сделать маску для ног. Если же времени нет, достаточно будет массажа, для которого используйте увлажняющий крем. Больше внимания уделяйте сухим пяткам.



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