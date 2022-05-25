 

Для поддержки населения французские мэры раздают талоны на питание

25.05.2022, 17:30, Разное
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Во многих городах Франции местные власти раздают жителям подарочные сертификаты и талоны, которые можно потратить в местных магазинах на покупку продовольствия, пишет France 2. Такая помощь пришлась очень кстати на фоне продолжающегося роста цен и падения покупательской способности.

Для поддержания покупательской способности в мэриях раздают талоны на 30, 20 и 5 евро. Такие меры вводят почти по всей Франции.

В Сент-Аркон-де-Барж Бернадетт Чакорнак получает 900 евро в месяц как вышедшая на пенсию работница сельского хозяйства.

БЕРНАДЕТТ ЧАКОРНАК, пенсионерка: Здесь у нас макароны и всего понемножку.

Она получила письмо с хорошей новостью: каждый член семьи получит талон в 30 евро на покупку продовольствия. Такая помощь очень поможет пенсионерке.

БЕРНАДЕТТ ЧАКОРНАК: Цена выросла на всё, даже на макароны. Нам троим это (талоны. — ИноТВ) очень помогло. Нас трое: со мной живут спутник жизни и сын, так что вместе получается приличная сумма.

Подарочные сертификаты можно использовать в магазинах соседнего города. Такая поддержка населения вне зависимости от получаемого дохода или возраста обойдётся деревне почти в 4 тысячи евро.

ЛИОНЕЛЬ БЮШЕ, мэр Сент-Аркон-де-Барж (департамент Верхняя Луара): Цены на продовольствие сильно выросли за последние недели и месяцы, и я думаю, что это только начало. Так что мы сделали ставку на талоны на питание.

В Денене в департаменте Нор всем жителям раздают талоны в 50 евро, которые можно потратить в местных магазинах. В 5 километрах в городе Элем также действует поддержка для 2 тысяч жителей: все получили от мэрии подарочные сертификаты на 30 евро.

ФРАНЦУЖЕНКА: Очень хорошо, так никогда ещё не делали, но в настоящее время это действительно очень приятно.

ФРАНЦУЗ: Уже хорошо, ещё бы цены не поднимались. Нет, 30 евро это хорошо.

Подарочные сертификаты и другие меры поддержки в целом обойдутся городу в 37 миллионов евро.

СТЕФАНИ ЮГ, мэр Элема (департамент Нор): Мы все осознаём, что такие меры не изменят к лучшему жизнь людей, сейчас этого недостаточно. Если бы могли сделать что-то ещё, мы бы это сделали.

Мэр города не исключает повторную раздачу сертификатов, если цены в супермаркетах продолжат расти.

Дата выхода в эфир 23 мая 2022 года.



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