 

Американцам советуют проявлять осторожность на фоне распространения оспы обезьян

25.05.2022, 16:05, Разное
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В США обнаружили несколько подозрительных и один подтверждённый случай заражения оспой обезьян. Власти страны считают, что у них есть необходимые средства для сдерживания эпидемии, хотя и признают, что пока рано делать какие-либо выводы о серьёзности вспышки, передаёт CBS News.

Чиновники здравоохранения США изучают возможные случаи заражения оспой обезьян в Нью-Йорке, Флориде, Юте и штате Вашингтон. Пока подтверждён один случай в Массачусетсе. Но врачи подчёркивают, что этот вирус не будет распространяться, как COVID-19. С последними подробностями главный медицинский корреспондент CBS News доктор Джон Лапук.

Инфекции оспы обезьян внезапно появляются в различных уголках мира. Наибольшее количество подтверждённых случаев приходится на Испанию, Португалию и Великобританию. На сегодняшний день было зарегистрировано не менее 92 подтвержденных случаев в 12 странах и ни одного случая смерти.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Большое спасибо.

Администрация Байдена готовится задействовать вакцины и противовирусные препараты, если они понадобятся для борьбы с распространением (оспы обезьян. — ИноТВ) в США.

ДЖО БАЙДЕН: Я думаю, людям необходимо проявлять осторожность. Полагаю, у нас есть достаточно средств, чтобы справиться с вероятной проблемой.

Оспа обезьян — это вирус, который переносят дикие животные, таких как грызуны и обезьяны. Симптомы заражения включают лихорадку, головную боль, ломоту и боли, усталость, увеличение лимфатических узлов и прогрессирующую сыпь, которая сохраняется от двух до четырёх недель. До сих пор болезнь редко видели за пределами Центральной и Западной Африки.

Доктор Энн Рэмойн — профессор эпидемиологии в Школе общественного здравоохранения Калифорнийского университета в Филдинге. Она говорит, что инфекция может быть смертельной, особенно в районах с плохим доступом к здравоохранению. Однако…

ЭНН РАЙМОН, профессор эпидемиологии: Мы никогда не видели смерти от оспы обезьян, завезённой из Западной Африки, у человека, который находится в условиях широкого доступа к (медицинским. — ИноТВ) ресурсам.

Вирус распространяется через биологические жидкости, кожу и воздушно-капельным путём. Сегодня в ВОЗ заявили, что многие инфицированные — это геи и бисексуалы. Но представители организации подчеркнули, что заразиться и распространять оспу обезьян может любой человек.

МАРИЯ ВАН КЕРХОВЕ, представительница ВОЗ: Передача (оспы обезьян. — ИноТВ) действительно происходит при близком физическом контакте, кожном контакте. Так что в этом смысле она сильно отличается от COVID.

ДЖОН ЛАПУК, ведущий медицинский корреспондент CBS News: В отличие от COVID оспа обезьян вызывается вирусом, о котором мы знаем уже более 60 лет. У нас есть вакцины, методы и многолетний опыт лечения инфицированных им пациентов. Тем не менее представители общественного здравоохранения осторожно говорят, что речь идёт о первых днях вспышки, и нам ещё предстоит многое узнать. Лана?

Ясно. Спасибо, доктор Джон Лапук.

Дата выхода в эфир 24 мая 2022 года.



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