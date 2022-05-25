 

«Яндекс» включили в перечень иностранных агентов с особым статусом

25.05.2022, 15:51, Разное
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Минюст пополнил список иностранных агентов, включив компанию «Яндекс» и ее продукты, включая сервис Яндекс.Поиск в перечень компаний или организаций, которые должны выполнять обязанности по маркировке материалов в соответствии с требованием законодательства.

– На ресурсах компании ООО «Яндекс» располагаются иностранные (иноязычные) материалы (ссылки на иностранные сайты и сайты иностранных СМИ, содержащих недостоверную информацию), которые содержат краткое описание и копию текста иностранного сайта, включая сайты иностранных СМИ, с возможностью поиска по иностранным сайтам и сайтам иностранных СМИ. Таким образом, ООО «Яндекс» выполняет функции иностранного агента и СМИ иностранного агента одновременно, получая прямое или косвенное финансирования от иностранной компании YANDEX N.V.(Нидерланды). Поскольку внести компанию одновременно в два реестра невозможно – она получает маркировку организации-иностранного агента с особым статусом, без внесения в реестры, с порядковым номером 1, – говорится в решении Минюста №ИНО22-05/22-00001ДСП.

Согласно действующему законодательству, компания «Яндекс» будет обязана либо разместить на всех страницах с информацией, полученной с иностранных (иноязычных) сайтов и иностранных СМИ специальную маркировку, предусмотренную законом, либо устранить возможность поиска, отображения и копирования любой информации с иностранных ресурсов, описания, ссылок и содержимого иностранных ресурсов и иностранных СМИ, а также выполнять иные обязанности иностранного агента, предусмотренные законом.

На следующей неделе ведомство планирует провести экспертизу иных иностранных сайтов, оперативно пополняя список организаций. Ожидается, что следующей компанией, которая пополнит внереестровый список иностранного агента с особым статусом, станет компания ООО «Гугл».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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