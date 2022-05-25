Мнение: 100 персон

Журнал Time составил очередной список 100 самых влиятельных персон планеты.

По версии Time в числе самых влиятельных персон мира – президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский.

А еще в список 100 самых влиятельных персон Time включил главного редактора «Новой газеты», лауреата Нобелевской премии мира 2021-го года Дмитрия Муратова.

Справедливый список? Объективный? Или наоборот, субьективный?

Фотографии Владимира путина и Владимира Зеленского отсюда

Фотография Дмитрия Муратова отсюда

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