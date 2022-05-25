Бесит – Личное мнение

Когда я вижу где-то рядом откровенную глупость, не могу удержаться, чтобы не высказать всё. Ничего не поделаешь — такой характер.

Хочу поговорить сегодня о стройке — я в этом профессионал.



Фото: istockphoto.com

Как же меня бесит тупость соседей! А вас?

Вокруг — коттеджный посёлок. Дома строятся — чисто шедевры современной архитектуры. И вот один странный товарищ через 2 участка решил крыть крышу то ли профлистом, то ли металлочерепицей (не суть). Главное, что это — металлическая крыша.

Не шучу. 2022 год, а у него крыша — железная. У бабушки у моей в деревне такая была.

Лежишь, бывало, нимфеткой в ночи, романтично мечтаешь, а по железной крыше на весь дом дождь хреначит. И уснуть не можешь, потому что то ли мечты романтические затрахали, то ли бум-бум-бум от дождя.

Нет, ну раньше так вообще соломой крыли. Так что железо — это, конечно, в 80-х и 90-х был даже прогресс. Но сейчас-то 20-е! Чувак, ты в себе железную крышу делать?!

Если тебе не нравится плоская кровля, то и для скатной есть современные материалы! Строительный прогресс не стоит на месте. Возьми вместо говна хороший и правильный материал — ондулин.

Это французский кровельный материал, самый безгеморройный вариант для крыши на сегодняшний день — начиная с доставки, монтажа и заканчивая итоговым внешним видом и эксплуатацией.

Показываю, как это выглядит:

Это хорошо? Хорошо. И не только по виду, но и в плане эксплуатации — ондулин прослужит долго, задержит шум, не заржавеет со временем, и не будет никаких протечек.

Для транспортировки ондулина не требуется спецтранспорт, как для перевозки, к примеру, профнастила. Листы ондулина можно свернуть в рулон и привезти в обычном — даже легковом! — авто, не тратясь на грузовой транспорт.

Монтаж ондулина элементарно прост. Для этого даже не нужен специнтструмент. Достаточно ножовки, молотка и ножа. Хочешь нанять хорошего парня из Душанбе? Справится. Хочешь мужа заставить? Даже у него получится — следи только, чтобы не упал с крыши.

А вот для укладки профнастила или металлочерепицы придётся нанимать бригаду кровельщиков и платить им десятки тысяч рублей. Если не сотни.

Ондулин — лёгкий и при этом чрезвычайно прочный материал. Выдержит нагрузку в 1 тонну на 1 квадратный метр — подобную создаёт, к примеру, снежный столб высотой 2,5 м. Для сравнения: металлический профнастил начинает деформироваться уже при нагрузке в пять раз меньше — от 200 кг/м2. К тому же, сейчас, говорят, металл стали делать ещё тоньше, чем раньше, так что прогибов не избежать.

Важно, что с кровлей из ондулина крыша не будет протекать. Нечему там протекать, лежит всё плотно и герметично. При установке ондулина по инструкции есть гарантия от протечек — до 20 лет.

Ондулин никогда не заржавеет потому, что в его составе нет металла. Очевидно? Но многие об этом забывают.

По сравнению с профнастилом или металлочерепицей, ондулин обладает гораздо меньшей теплопроводностью и практически не греется. Под кровлей из ондулина летом будет прохладнее, а зимой — теплее, чем под металлической. С ондулиновой крышей можно вообще замахнуться на строительство максимального энергоэффективного дома.

Ондулин — самый «тихий» кровельный материал. Его многослойное покрытие очень хорошо поглощает удар. Поэтому ондулин не шумит во время града или дождя. Под кровлей из ондулина не скапливается конденсат, а значит, не образуется плесень — беда многих современных домов.

С кровлей из ондулина никаких хлопот: она не деформируется со временем (если вы установили ондулин по инструкции и не сэкономили на количестве гвоздей или обрешётке), не шелушится, не гниёт. Не требует специального ухода. Нужно лишь периодически очищать ее от мусора.

Узнать подробнее об ондулине можно по этой ссылке.

Ну, а теперь о самом главном — о ценах. Вы видели цены на металл? Они опять полетели в космос.

Я не понимаю, что происходит — по логике цены должны падать, раз санкции, но нет — они растут, как на дрожжах. В разы!

С ондулином ситуация совершенно иная — адекватная. Ондулин не дорожает, ваш бюджет — тот же, что и до кризиса цен на стройматериалы. Сравните сами: сегодня ондулин стоит почти в два (!) раза дешевле той же металлочерепицы, например.

У бабушки была крыша из металла и у меня будет — это плохая логика. Тупая.

На каждом этапе изучайте разные возможности и материалы. Многие стройматериалы, которые были популярны всего лишь пять лет назад, уже устарели. Не можете сами понять, из чего что делать — спрашивайте!

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