Простая арифметика: как узнать свою карму и искупить грехи из прошлых жизней

Карма – явление непростое. Отчасти она напоминает бумеранг, от которого невозможно спрятаться… Нумерологи и специалисты по эзотерике успокаивают: на самом деле с помощью нехитрых расчетов можно понять, в чем именно человек провинился в своих прошлых жизнях. Как рассчитать кармический долг? Читайте дальше, чтобы узнать!

Простая арифметика

На помощь приходит дата рождения. Если вы, к примеру, появились на свет 17.06.1990, вы должны провести сложение до получения натурального числа следующим образом: 1 + 7 + 0 + 6 + 1 + 9 + 9 + 0. Получается 33. Повторяем действие. 3 + 3 = 6. Числом кармического долга является шестерка. Теперь следует обратиться к расшифровке цифр и понять тайну Вселенной!

Единица: эгоизм

Никаких серьезных испытаний единица вам не несет. Единственный грех, который был вам присущ, – эгоизм. Наказывать за него Вселенная вас не станет. Просто будьте внимательнее к тем, кто вас окружает!

Два: равнодушие

Если вы получили двойку, вам стоит быть готовым помогать всем, кто вас окружает: людям, животным, растениям… Игнорируя чьи-то мольбы о помощи, в конечном счете вы останетесь одиноки и глубоко несчастны!

Три: мстительность

В нумерологии тройка – символ мести. Если в результате расчетов получилась именно тройка, можно говорить о том, что вы были довольно мстительны и злопамятны в прошлой жизни. В нынешнем воплощении для очищения кармы вам придется играть роль миротворца.

Четыре: багаж негатива

Четверка свидетельствует о тяжелом бремени негатива, которое вы скопили на протяжении прошлых жизней. Не исключено, что ряд проблем буквально преследует вас, переходя с вами в каждое новое воплощение. Чтобы освободиться от ошибок прошлого, постарайтесь вести благочестивую жизнь, не критикуйте и не осуждайте, не совершайте поступков, которые могут ранить окружающих. Живите по совести, и ваша карма будет чиста.

Пять: незначительное количество отрицательной энергии

Если у вас и есть кармическая обязанность, то она совершенно незначительна. Вероятно, в своих прошлых воплощениях вы редко благодарили тех, кто вас окружает, воспринимали все, как должное. В этой жизни вы можете очистить карму, просто помогая тем, кто просит вас о помощи. Разумеется, совершенно безвозмездно!

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Шесть: предательство

Получилась шестерка? Пора задуматься о своих жизненных и моральных принципах: высока вероятность того, что в прошлой жизни вы ими не раз поступались. Наказание, которое вы получили в жизни текущей, заключается в том, что благосклонности судьбы вы не получаете, рассчитывать вам приходится только на себя и свои силы. Испытание, конечно, непростое, но оно отлично помогает очистить карму. Подумайте о волонтерстве и благотворительности!

Семь: свобода от кармических долгов

Семерку можно назвать одним из самых благоприятных вариантов. Неприятности и трудности в вашей жизни не являются кармическим бумерангом, ведь вы не сделали ничего предосудительного в прошлой жизни. Скорее всего, причина злоключений кроется в определенных чертах вашего характера. Относитесь к миру благосклонно, и он ответит вам тем же!

Восемь: нелюбовь к миру и себе

Если получившаяся цифра – это восемь, вам стоит понимать, что все ваши проблемы тянутся из вашего прошлого. Вам придется избыть свою вину, искупить ее, а затем научиться принимать себя. Не менее важный шаг – любовь к себе, всему мирозданию. Еще один полезный совет от нумерологов: старайтесь жить по совести, во всех своих поступках соблюдая правило равноправия. Вы также должны быть готовы к разного рода невзгодам: испытания в вашей жизни появляются только для того, чтобы вы, преодолев их, стали сильнее и мудрее.

Девять: бездействие

В результате расчетов получилась девятка? Нумерологи говорят: это верный признак того, что у вас присутствует ряд проблем духовного плана. Скорее всего, вы испытываете сложности с определением жизненного ориентира, зачастую отказываетесь от целей и амбиций и просто плывете по течению. Это может свидетельствовать о том, что на протяжении своей прошлой жизни вы были довольно ленивы. В этой ваша задача – исправиться и заняться делом!