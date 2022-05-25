Орбан ввёл в Венгрии ЧП в связи с украинским кризисом

Премьер Венгрии Виктор Орбан объявил о введении в Венгрии нового ЧП, связанного с конфликтом на Украине, пишет DerSpiegel. Как отмечает издание, режим ЧП действовал в Венгрии с начала 2020 года: тогда он был введён из-за пандемии коронавируса.



AP

Незадолго до окончания чрезвычайного положения, связанного с пандемией коронавируса, Виктор Орбан объявил о новом, связанном с украинским кризисом, пишет Der Spiegel. В минувший вторник правительство Венгрии получило право объявлять чрезвычайное положение в случае вооружённого конфликта или гуманитарной катастрофы в соседней стране.

Издание напоминает, что чрезвычайное положение в связи с пандемией было введено в Венгрии в начале 2020 года: его срок истекает 31 мая. Однако теперь Виктор Орбан объявил о введении нового ЧП. По словам венгерского лидера, этот шаг необходим, для того чтобы быстро реагировать на вызовы, спровоцированные конфликтом на Украине.

Как отмечает Der Spiegel, чрезвычайное положение позволяет Орбану приостанавливать действие определённых законов, а также вводить по собственному усмотрению принудительные меры. При этом политика на протяжении многих лет критикуют за авторитарные методы правления. В частности, речь идёт о контроле над медиа и ограничительных мерах в отношении оппозиционных объединений.