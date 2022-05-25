Китай заявляет об исторических успехах в глобальной торговле

Благодаря усилиям властей Китая по ускорению создания новой экономической системы открытого типа, за последнее десятилетие были достигнуты исторические успехи в высококачественном развитии внешней торговли страны. Как передаёт Xinhua, как заявил замглавы Главного таможенного управления КНР Ван Линцзюнь, при этом объём внешней торговли постоянно растет, а её структура совершенствуется, благодаря чему роль Китая в качестве крупнейшей державы в области глобальной торговли товарами заметно укрепилась.



AP

За последнее десятилетие, благодаря усилиям властей Китая по ускорению создания новой экономической системы открытого типа, были достигнуты исторические успехи в высококачественном развитии внешней торговли страны, при этом объём внешней торговли постоянно растет, а её структура совершенствуется.

Объём внешней торговли товарами страны вырос с 24,4 трлн юаней в 2012 году до 39,1 трлн юаней в 2021 году, благодаря чему роль Китая в качестве крупнейшей державы в области глобальной торговли товарами, которую страна удерживает пять лет подряд с 2017 года, заметно укрепилась, заявил замглавы Главного таможенного управления КНР Ван Линцзюнь.

«Внешняя торговля Китая стала более конкурентоспособной благодаря участию в международной конкуренции, сыграла ещё большую роль в стимулировании экономического роста и заложила более прочную основу для долгосрочного устойчивого развития», — добавил он.

Ниже следуют основные моменты усилий страны по поддержанию развития внешней торговли и усилению её роли в продвижении открытости на высоком уровне.

ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ

Наряду с неуклонным увеличением объёма внешней торговли в течение последнего десятилетия в стране также наблюдается улучшение её структуры.

Доля центральных и западных регионов в общем объёме внешней торговли страны значительно увеличилась, заявил замминистра коммерции КНР Шэн Цюпин.

По его словам, доля центральных и западных регионов в общем объёме экспорта за 2021 год увеличилась на 5,9 процентных пункта по сравнению с показателем 2012 года.

Между тем, высокотехнологичная продукция и товары с высокой добавленной стоимостью, такие как автомобили и суда, постепенно становятся новыми точками роста. При этом экспорт автомобилей увеличился на 150 процентов за период 2012—2021 годов.

УКРЕПЛЕНИЕ ТОРГОВЫХ СВЯЗЕЙ СО СТРАНАМИ ВДОЛЬ «ПОЯСА И ПУТИ»

Торгово-экономические связи между Китаем и странами, расположенными вдоль «Пояса и пути», за последние годы значительно укрепились, заявил Шэн Цюпин.

По его словам, в период с 2013-го по 2021 год годовой объём торговли между Китаем и странами, расположенными вдоль «Пояса и пути», вырос с 1,04 триллиона долларов до 1,8 триллиона долларов, увеличившись на 73 процента.

За тот же период совокупные прямые инвестиции Китая в страны вдоль «Пояса и пути» составили 161,3 миллиарда долларов, при этом с использованием инвестиций этих стран в КНР было создано 32 тысячи предприятий. Общий объём их фактических инвестиций в Китай составил 71,2 миллиарда долларов, добавил он.

Кроме того, за указанный отрезок времени Китай подписал новые контракты на сумму около 1,08 триллиона долларов со странами, расположенными вдоль «Пояса и пути», на подрядные работы в области транспорта, электроэнергетики и других сферах, сообщил Шэн Цюпин.

«Несмотря на бушующую в мире пандемию COVID-19 и непрекращающиеся сложные перемены в международной обстановке, инициатива «Пояс и путь» продолжает демонстрировать высокую устойчивость и жизнеспособность, придавая мощный импульс глобальной открытости и сотрудничеству, а также восстановлению мировой экономики», — подчеркнул он.

ПРОЦВЕТАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

В последние годы трансграничная электронная коммерция Китая быстро растёт. Объём импорта и экспорта в этой области страны за пять лет вырос примерно в 11 раз, при этом в 2021 году данный показатель составил 1,92 триллиона юаней, увеличившись на 18,6 процента в годовом исчислении, сообщил Шэн Цюпин.

За период с 2015 года Госсовет КНР одобрил создание 132 комплексных пилотных зон трансграничной электронной коммерции в 30 единицах провинциального уровня.

Благодаря производственным и рыночным преимуществам, в Китае появился ряд ведущих мировых платформ трансграничной электронной коммерции, заявил Шэн Цюпин.

«Благодаря электронной коммерции многие зарубежные высококачественные бренды укоренились в Китае и обрели новые возможности для развития», — заявил Шэн Цюпин, призвав активизировать усилия по улучшению деловой среды и предоставлению более качественных услуг предприятиям в области трансграничной электронной коммерции.