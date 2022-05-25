Латвия приравняет «паспорт хорошего русского» к паспорту негражданина

Сейм Латвийской республики постановил признать «паспорта хорошего русского», выдаваемые фондом «Свободная Россия» (иноагент, запрещён в РФ), законным удостоверением личности на территории своей страны.

Обладатели такого документа будут иметь те же права, что и неграждане Лавтии.

«Хорошим русским» разрешат открывать счета и брать кредиты в латвийских банках, ездить стоя в общественном транспорте, выходить на улицу после 22:00 и обращаться в некоторые государственные органы Латвии. При этом они не будут пользоваться преимуществами шенгенского соглашения, не смогут участвовать в выборах и выражать своё мнение относительно государственной политики.

Сразу после принятия данного решения в третьем чтении в TikTok появилось множество роликов, на которых россияне сжигали свои паспорта и въезжали на территорию Латвии по «паспорту хорошего русского».

– Иметь российский паспорт – стыдно и позорно. Негражданин Латвии – гораздо более почтенный и уважаемый статус, и «хорошие русские» будут иметь почти такие же права, как они. Им не следует бояться депортации, они смогут неограниченно пребывать на территории Латвийской Республики, платить и каяться за преступления своего народа. Также им разрешат участвовать в согласованных с правительством политических акциях, направленных против Владимира Путина, российских властей и спецоперации на Украине, – заявил министр внутренних дел Латвии Витаутас Линчкявис.

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