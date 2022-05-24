Мнение: Россия выйдет из Болонского процесса

Вслед за заявлениями Патрушева и Володина, Министерство Образования РФ подтвердило, что Россия выйдет из Болонского процесса.

Что означает – систему образования в стране ждут серьезные изменения.

Много разговоров про возвращение к советской системе образования. Но вполне понятно, что вернуть ее как есть без советского общества, в рамках которого советское образование существовало и которое собственно этим образованием формировалось, сейчас не получится.

Так что скорее всего мы увидим какую-то гибридную модель, когда в современную систему образования (прямо скажем далеко не самую лучшую) будут в рамках реформ присаживать отдельные элементы советской образовательной модели. С интересом жду более ясной конкретики.

Относительно ухода от Болонской системы – полностью за. Это была еще одна система зависимости страны от Запада, делая отечественное образование банальным придатком европейской образовательной системы. Эти системы зависимости надо демонтировать во всех возможных сферах, не только в образовательной.

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